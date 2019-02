El sugestivo tweet de Natacha Jaitt pidió que "guarden"

Conocida por su verborragia a través de su cuenta de Twitter, base de las denuncias mediáticas que realizó por hechos de violación y abuso sexual en las inferiores del Club Atlético Independiente, Natacha Jaitt publicó un sugestivo tuit (tweet) hace un año.

"AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca, y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden Tuit."

En las últimas horas, a partir de su deceso, muchos seguidores hicieron caso al pedido de la mediática modelo, guardaron en tuit, y lo publicaron, en una especie de pedido para que se investigue y se haga justicia con la muerte de Natacha Jaitt, quien estaba involucrada en numerosos casos, vinculados a hechos de abuso sexual de menores, con figuras de la farándula, del deporte, y del espectáculo involucradas.