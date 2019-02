Docentes rechazaron el 10%de incremento salarial

Tras el ofrecimiento de un aumento salarial al básico del 10% realizado por el Gobierno provincial el jueves último, ayer los gremios de Adep y Cedems acordaron rechazar dicha propuesta y ratificaron las cifras fijadas por las bases como contraoferta. Esta y demás inquietudes serán trasladas al Ejecutivo en la reunión del próximo miércoles, cuando se reanude la negociación paritaria.

Como ya lo habían anunciado, tanto Adep como Cedems se reunieron ayer en Congreso Provincial y en asamblea, respectivamente, a fin de poner a consideración de los docentes la oferta salarial realizada por el Gobierno provincial, como así también abordar diversas cuestiones que hacen al sector.

Por un lado, el Congreso de Adep fijó varios puntos, entre ellos rechazar la propuesta de un incremento salarial del 10% por cuanto es "absolutamente insuficiente y no cubre las necesidades mínimas", ratificar la exigencia salarial del 20% que se adeuda de 2018 y que el incremento salarial de 2019 se actualice mes a mes según el índice nacional de inflación. Además declararon persona no grata a la ministra Isolda Calsina a raíz de los casos de intoxicación de docentes por la desinfección que se realizó en diferentes escuelas, como así también por asegurar que el sector recibió un aumento del 40% el año pasado. También hubo un fuerte cuestionamiento al Pacto Social por la Educación, el cual denunciaron "no se adecua a la realidad social educativa".

Finalmente ratificaron que adherirán a las medidas que determine el Congreso Nacional de Ctera, que se realizará el próximo jueves.

"Hemos resulto rechazar el ofrecimiento realizado por el Gobierno por considerarlo absolutamente insuficiente y no colma las expectativas mínimas que habíamos llevado a la mesa paritaria. Además hemos resuelto adherir a la medida que determine el Congreso de Ctera donde se analizarán las problemáticas de las provincias, como así también la paritaria nacional docente" dijo Darío Abán, secretario general de Adep. Agregó que en la reunión del próximo miércoles, cuando se reanude la negociación salarial, ratificarán el pedido de que haya una recomposición salarial mensual, proporcional a los índices nacionales de inflación, como así también que se equilibre la mesa paritaria y puedan asistir con asesores técnicos y contables.

En relación a la declaración de persona no grata a la ministra, Abán explicó que se debió a que evidencian una marcada "animosidad contra la docencia, especialmente con el nivel inicial y primario; en el tema de la desinfección hubo una total desaprensión por los docentes y el personal de las instituciones, atentando contra su salud e integridad".

Finalmente advirtió que adherirán a las medidas que determine el Congreso nacional de Ctera, por lo que no está garantizado el inicio del ciclo lectivo, el próximo 6 de marzo.

Cedems sostiene el pedido de aumento del 65%

EN REUNIÓN/ EL CEDEMS SE DECLARÓ EN ESTADO DE ALERTA Y ASAMBLEA PERMANENTE.

Al igual que los maestros, el Cedems también se reunió en la mañana de ayer en asamblea a fin de analizar la propuesta efectuada por el Ejecutivo, entre otros puntos.

En principio, los docentes acordaron rechazar de plano el ofrecimiento, por cuanto es insuficiente y no cumple con las expectativas que mantienen para las paritarias 2019, sumado a que no se acerca al 65% que solicitó el sector.

Al cierre del encuentro, el secretario general, Jorge Montero, explicó que acordaron rechazar el ofrecimiento “porque es miserable, las bases expresaron su descontento con este paupérrimo aumento por lo que así lo informaremos al Ejecutivo”.

Indicó que mantendrá el pedido de un aumento del 65%, y que en la reunión de mañana, en la que se abordarán los porcentajes de aumento del año pasado, participarán con los equipos técnicos “para dejar en claro que en 2018 solo hemos recibido un 23,5%, y no un 40% como lo asegura el Gobierno”.

Montero también manifestó que la carpa docente que se instaló hace seis días en el atrio de la Catedral, permanecerá allí hasta tanto haya una resolución favorable. “Vamos a continuar con la carpa, por cuanto es voluntad de la asamblea continuar con esta lucha” sostuvo.

Por último adelantó que si bien todavía no se definieron medidas de fuerza, no las descartaron e incluso advirtieron que, bajo este panorama, corre riesgo el inicio del ciclo lectivo.

Entre otros puntos, acordaron movilizar y acompañar la reunión convocada por el Gobierno el próximo miércoles, y permanecer en estado de alerta y asamblea permanente.

Alcances de la oferta del Ejecutivo

El jueves pasado, el Gobierno provincial dio a conocer, durante la primera reunión paritaria, un primer ofrecimiento en las paritarias 2019 para el sector docente.

Según informaron los ministros de Educación y Trabajo, Isolda Calsina y Jorge Cabana Fusz, respectivamente, la oferta contempla un incremento salarial al básico del 10%, un aumento al adicional de remuneración bonificable de $150, $200 al no remunerativo, no bonificable, aumento del Estado Docente de $500, incremento del suplemento por persona de $550, una suba de 150% a la antigüedad docente y de $200 a la Ayuda Escolar.

Si bien durante el encuentro, los cinco gremios docentes que participaron, entre ellos Adep, Cedems, Uda, Amet y Asdea, no aceptaron ni rechazaron la propuesta, cada uno acordó ponerla a consideración de sus afiliados a fin de llevar una respuesta este miércoles, cuando continúe la negociación.