"A los sueños hay que buscarlos siempre y nunca bajar los brazos"

-Además sos profesora de Educación Física.

-Es así. Me recibí el año pasado en el "Escalabrini Ortiz". Jugar al hóckey me apasiona. Me siento feliz cada vez que entro a una cancha. Me emociona. Existe mucho compañerismo y amistad. En los seven armamos grupos con las chicas de otros clubes. Es muy lindo.

-¿Es tan importante ganar como en otros deportes?

-Para mí no. Es importante disfrutar. Obvio que los entrenadores quieren que ganemos y una, como jugadora, también quiere consagrarse campeona. El año pasado se nos dio con Universitario, después de buscarlo durante tres temporadas, y fue emocionante. Igual, hay que divertirse más que pensar en títulos.

-¿Cómo nació la pasión por el hóckey?

-Mis padres me llevaron al Club Gorriti y ahí comenzó mi historia con este deporte. Estuve hasta los 15 años, llegando a jugar con la primera división. Después pasé a Altos Hornos Zapla, donde jugué dos años. Me fui a estudiar en Salta y fiché para Popeye, también me convocaron para el seleccionado Sub 21 y competí en varias ligas. Luego volví a Jujuy y me sumé a Universitario, donde estoy hace tres años.

-¿Cuál es tu puesto en la cancha?

-Juego de "5", es decir mediocampista. Soy la que arma la jugadas, la que trata de llevar al equipo adelante. Es una posición que me gusta mucho. Siento que puede cumplir con la función. Me gusta atacar, organizando el juego, y que nos ataquen. Ordeno al equipo adentro.

-¿Serías como una enganche en el fútbol o una base en el básquet?

-Exacto. Creo que tengo una visión periférica de todo y te reitero me siento cómoda. También la temporada pasada jugué de delantera,

-El 2018 será difícil de olvidar...

-Sí. Es que tuvo la posibilidad de participar en los Juegos Odesur en Cochabamba para Bolivia. En nuestra zona estaba Chile, Uruguay, Paraguay y nosotras. Y en el otro grupo estaba Argentina, Brasil y Perú. Las Leonas están a un nivel superior física y tácticamente. Las chicas son muy habilidosas y rápidas.

-¿Cómo surgió la chance de jugar en el seleccionado de Bolivia?

-Me contacté con la gente de Bolivia a través de Facebook. Vinieron a Jujuy a realizar una prueba, me grabaron y después me dijeron que había quedado seleccionada. Que estaba dentro de las cinco jugadoras argentinas que suman en el seleccionado. Me nacionalicé por parentesco.

-¿Y cómo siguió el tema?

-Fui a entrenar allá. Concentramos en Santa Cruz de la Sierra y posteriormente, a una semana del inicio de los Juegos, nos instalamos todas en Cochabamba. Fue una experiencia única, inolvidable. Fue un sueño hecho realidad.

-¿Cómo fue el trato con tus compañeras?

-Excelente. Me recibieron con los abrazos abiertos, al igual que a mi esposo Manuel Flores, que es el preparador físico de los mujeres y también los varones. Cuando son las concentraciones nos trasladamos los dos a Bolivia.

-¿Para tu familia debió ser importante también?

-Seguro. Mis padres me acompañaron durante los Odesur. Fue muy lindo que estuvieran. Siempre estuvieron conmigo desde chiquita. Por ahí a mi mamá mucho no le gustaba por temor que me golpeen con el palo o con la bocha, pero sólo hay que tener cuidado y conocer las reglas del juego. Debemos usar canilleras, protector bucal y guantes.

-¿Cuáles son los proyectos para el 2019?

-Seguir a full con escuelita de hockey y abrir otra en Palermo, empezando con las categorías infantiles. Ojalá se concrete hasta llegar a la primera división. Continuaré entrenando, ya estamos de pretemporada con Universitario, y ver la chance de emigrar a Europa. Existe una posibilidad, pero sé que debo trabajar mucho para que sé. Los sueños se hacen realidad. Hay que buscarlos y nunca bajar los brazos.

Escuelita a puro pulmón

También Romina Arias habló con El Tribuno de Jujuy sobre el presente de la actividad en Jujuy. Al ser consultada si estamos evolucionado o involucionando, la jugadora profesional de hockey dio su punto de vista. “Creo que se va evolucionando. Quizá se va lento, pero hay mejoras. Hay más equipos y sobre todo escuelitas sociales. Lamentablemente no pueden formar parte de la Asociación, ya que deben tener todas las categoría. Entonces, la Asociación organiza encuentros de infantiles y allí compiten las escuelitas. Nosotros tenemos una en el barrio 18 de Noviembre, Coronel Arias. Es todo a pulmón y hace tres años que estamos con mi marido allí”.

Las clases se brindan los martes y jueves de 18 a 21 horas. Funciona en la cancha abierta de básquet, en diagonal al centro cultural “Éxodo Jujeño”. Asisten 25 nenas y la convocatoria es amplia. En cuanto a cómo tomaron sus alumnas la noticia de las premiaciones en el cierre de la temporada anterior, la “Profe” reconoció que “me decían que están muy contentas. Que me veían por internet cuando jugaba. Por ejemplo, nosotros no practicamos córners cortos porque no tenemos el arco adecuado y las máscaras. Entonces ellas me preguntaban cómo se debe hacer y les explicaba. Ya están creciendo y debemos armar otra categoría. Los padres también siempre me apoyaron”. Agregó que “estaban felices. Lo recuerdo y me emociono. Recibí el San Francisco de Asís y el Wayra Xuy en un 2018 inolvidable”. Y sobre el hecho que la hayan elegido en ambas distinciones explicó con humildad que consideraba que tuvo que ver el desempeño logrado en la temporada. “Consagrarme con Universitario, donde mis compañeras tuvieron muchísimo que ver, y el llamado de la selección de Bolivia a los Odesur seguro influyó en la determinación de los periodistas. Fue algo maravillo estar en los Juegos. Compartir en la Villa con otras delegaciones, con atletas de elite de diferentes países, fue hermoso. La verdad es que no me esperaba estos premios”, concluyó.