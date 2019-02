"CHUSPITA" MARTINEZ / HABLÓ DE SUS DESEOS DE UN BUEN CARNAVAL.

Rosendo "Chuspita" Martínez dejó Tilcara muy joven, primero para viajar a la ciudad de Buenos Aires y luego, ganándose la vida con el sonido de nuestros vientos, por gran parte del mundo. Hoy, cerca de los Carnavales, nos dice que "vengo a reintegrarme a mis orígenes después de cuarenta y siete años de ser inmigrante".

Nos habla de sus deseos de un buen Carnaval, "porque es una fiesta muy familiar, muy bonita", y nos da pie para preguntarle sobre el sonido de aquellos Carnavales de antes de irse. Nos responde que "yo nunca me olvido de cuando era muy niño. Tenía catorce años cuando salí de Tilcara con el maestro Jaime Torres, y hasta entonces el Carnaval era un poco diferente".

Recuerda que "tocaba mucho, toqué el saxo en la Cerro Negro, de Maimará, y después me contrataron Los Solteros, de Humahuaca, donde estuve dos años, y después me llevaron Los Aires Nativos, allá a Abra Pampa. Estuve cinco años tocando ahí, que era saxo, acordeón y redoble, no había trompetas, no había más nada. Era hermoso. Tocábamos temas de mi autoría, y canciones populares".

"Se arrastraba una cuadra, dos cuadras de gente, hasta donde no se escuchaban nada pero arrastrábamos lindo. Siempre lo recuerdo, y por eso es que volvía cada diez o quince años, pero no a quedarme. Ahora ya llevo dos años, y quiero desearle a mi gente mucha paz".

En la peña que lleva su nombre, el jueves invita a "un topamiento de comadres. Es cuando una comadre se topa con otra a retruquearse, una dice una copla y la otra le tiene que responder, y si no sabe responder, pierde. Si pierde, será multeada. Cuando una pierde, sube otra, y cuando ya no hay comadres, sube un compadre".