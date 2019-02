Denuncia que el Conicet lo rechaza por tener muchos titulos universitarios

Julián Zícari tiene 36 años y es Doctor en Ciencias Sociales, Mágister y Especialista en Historia Económica. Es también licenciado en Historia, Economía, Psicología y Filosofía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), docente y está terminando su tesis posdoctoral. Escribió el libro “Camino al Colapso: cómo llegamos los argentinos al 2001",y otro que está por publicarse. Pese a su basta formación académica, en 2017 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) rechazó su ingreso por el motivo menor pensado: haber cursado cuatro carreras de grado "podría llevar a la dispersión de intereses de investigación".

El dictamen que emitió el organismo dice que tiene los requisitos suficientes para el ingreso a la carrera de investigador científico y no se objeta nada de su proyecto de investigación, pero sí establece la presunción de que por haber estudiado mucho podrían (en potencial) "dispersarse sus intereses".

El economista explicó a que el documento debe ayudar a los candidatos a saber qué deben modificar para presentarse en la siguiente convocatoria. En su caso es imposible. "Ya no puedo deshacer el haber estudiado cuatro carreras. No puedo mejorar eso."

El pasado viernes recibió el segundo rechazo por parte del directorio del CONICET. Había apelado el dictamen, pedido una reconsideración, y no le dieron lugar al reclamo. "Es una arbitrariedad que no tiene sentido. En el ránking de méritos fuí el nùmero 25 cuando soy el que más antecedentes tiene en toda mi comisión".

Julián lleva más 13 años formándose. Proviene de una familia de, como el lo define, "recursos modestos". Trabajó de repositor, mozo y hasta cargando bolsas de papa para bancar sus estudios. En 2013 renunció a su empleo de operador financiero en un banco para ingresar como becario. "Ganaba 4 o 5 veces más de lo que me daban en el CONICET pero no importaba porque me dedicaba a la ciencia y la investigación que era lo que realmente me gustaba y hacía una aporte al país", relató.

Pese a las peculiaridades de su caso, Julián consideró que lo que le pasa se encuadra en las "políticas de vaciamiento y desfinanciamiento de la Ciencia y Técnica" que lleva adelante el actual gobierno de Mauricio Macri.

Según comentó, en todas las áreas hay desmembramiento de equipos, a muchos le cortaron la beca, los ingresos se han reducido a menos de la mitad y "muchos compañeros renuncian porque van a los laboratorios y no pueden trabajar porque no tienen para comprar los insumos".

"Me están invitando que me vaya del país. Sé que concurso en cualquier universidad del exterior y me toman. Soy un recurso formado donde el Estado hizo una inversión grandisima pero el mismo CONICET, que es donde uno tiene que producir y en la instancia donde mi trabajo empieza a aflorar, me deja afuera", lamentó.

