Distribuyen los $ 355.839,20 que dejó la colecta Cáritas 2018

Arrancó un nuevo período de trabajo para Cáritas Diocesana y piden que las donaciones de ropa no se acerquen a la casa ubicada en San Martín 646. Por la gran cantidad almacenada, el lugar no tiene más capacidad por lo que solicitan a la gente se lleguen a sus parroquias más cercanas para donar.

Piden que la gente no done ropa porque "no dan abasto con la capacidad" de acopio. Pero se pueden acercar a las parroquias.

Las cosas que se pueden acercar, aparte de prendas de vestir y calzados, son: alimentos no perecederos y dinero. Se puede hacer entrega de efectivo en casa central o por banco mediante un depósito, el mínimo por entidad bancaria es $ 300.

Cabe destacar que "Cáritas Diócesis Jujuy" recaudó en la colecta solidaria anual que se hizo el año pasado un total de $ 939.227,60 y un tercio quedó en la provincia, siendo que $ 355.839,20 serán distribuidos en todos los gatos estipulados que tiene para el año, aunque ya empezaron a hacerlo con emprendedores que perdieron su material.

"Ya se fue comprando y estuvimos haciendo apoyatura a los emprendedores que habían perdido todo lo que era su material y materia prima", explicaron encargados de atención en cuanto al manejo de la recaudación de dinero.

Ese monto, el dinero a nivel nacional alcanzó los $ 91.604.677,68, será distribuido en proyectos de educación, primera infancia, trabajo, prevención en adicciones, viviendas y economía solidaria, entre otros.

"Ropa no estamos recibiendo, estamos solicitando que la lleven a la parroquia más cerca a su domicilio o alguna otra institución que esté recepcionando, nosotros no tenemos capacidad para la ropa y todo lo demás estamos recibiendo de lunes a viernes", añadieron en cuanto a las donaciones.

Se debe tener en cuenta que la ropa que sea destinada a donación debe estar limpia y en lo posible planchada. Pero principalmente estar en condiciones de ser dada a otras personas.

En cuanto al dinero que se quiere donar a la entidad, explicaron que "puede hacerse acá (en la casa central) y nosotros le extendemos un recibo y si quiere hacer transferencia o deposito también puede hacerlo".

Las parroquias en los distintos barrios también aceptan donaciones y trabajan de manera independiente, por lo que ayudan a comedores o asociaciones que estén en la zona.

La casa central se encuentra sobre calle San Martín 646, zona centro de San Salvador de Jujuy, y su horario de atención es de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 y el director es Bruno Gutiérrez.

Situación por las lluvias

Ante la situación que está viviendo el norte jujeño con las inclemencias del tiempo que se registraron, la organización ubicada en la calle San Martín no está recibiendo donaciones para esa situación. "No se activó el protocolo sanitario, porque es solo un corte de ruta, nada que involucre lo humanitario", dijeron.

Sin embargo, brindaron su número de cuenta y CBU para quienes quieran hacer un aporte económico. El banco en prestación es el Credicoop y el número de cuenta corriente 073597034-9 a nombre del Obispado de Jujuy - Cáritas y el número de CBU 1910073555007359703464. (Luis Caraballo)