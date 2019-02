Mon Laferte lanzó su nuevo single “Caderas  Blancas”

“Norma” es la más reciente creación musical de Mon Laferte para seguir enamorando a su público en todo el mundo, un trabajo del que se desprende un single como “Caderas Blancas”, que supera los cuatro millones de reproducciones en YouTube.

“Caderas Blancas”, es el tema número cinco del álbum producido por Omar Rodríguez – López (ORL Projects, The Mars Volta, At The Drive - In), muestra en su video a un grupo de mujeres disfrutando del baile y la cadencia de esta canción, en el que Mon Laferte se presenta frente a la cámara con total frescura y disposición a compartir su gusto y gozo por el baile. La chilena ha expresado que en esta producción se puede ver a una diversidad de mujeres con caderas blancas, morenas, anchas, blandas, firmes; todo tipo de caderas, todo tipo de mujeres.

Es una declaración de amor y de libertad, y de querer disfrutar con alguien y gozar la vida, de eso trata “Caderas Blancas”.

Sobre Mon Laferte

El gusto por la música de Mon Laferte se manifestó a muy temprana edad, donde logró un reconocimiento en su país, Chile. Más tarde, se radicó en la Ciudad de México. En 2016, lanzó su disco Mon Laferte Vol. 1 con el que consiguió dos premios MTV, dos nominaciones a los premios EMA’s MTV, incluyendo Mejor Nuevo Artista Norte. Este álbum se consolidó como uno de los más importantes en Latinoamérica y consiguió certificaciones en distintos países del continente. En Perú fue disco de platino, México le otorgó el triple disco de platino más oro. En Chile recibió quince discos de platino. Aunado a todo esto, consiguió dos nominaciones al Latin Grammy como Mejor Nueva Artista y Mejor Álbum Alternativo del Año.

Para el 2017, consiguió el reconocimiento internacional con una presentación histórica en Viña del Mar, donde recibió la Gaviota de Plata y de Oro. Este mismo año, presentó su producción La Trenza, que en poco tiempo se convirtió en disco de diamante más oro en México.

Recientemente estrenó su sexto material, “Norma”, con 10 temas grabados en una sola sesión en Capital Records de Los Ángeles, bajo la producción de Omar Rodríguez – López. considerado por las revistas Billboard y Rolling Stone como uno de los mejores discos latinos de 2018.