Preocupación en la Quebrada: peligran los festejos del Carnaval

TILCARA (corresponsal) El miércoles por la tarde, en el Salón Municipal de Tilcara, presidentes de comparsas y funcionarios de las áreas de Turismo y Cultura de localidades quebradeñas se reunieron preocupados por la situación a que se enfrentan ante la cercanía de las fiestas carnavaleras.

Manuel Ortega, encargado de Cultura de la Comisión Municipal de Maimará, nos dijo al respecto que “estamos acá acompañando a las comparsas de nuestro pueblo, porque nos preocupa el tema de los impuestos y pensar si se puede hacer o no el Carnaval. Si se tiene en cuenta todo lo que exige el gobierno, se habla de más o menos $ 50.000.- por noche cada comparsa, cosa que es algo imposible de afrontar”.

Ortega agrega que “hay que tener en cuenta el tema de la preservación de nuestra cultura, de las tradiciones, del modo en que se hace en cada lugar, porque cada comparsa tiene su particularidad. La nueva resolución del Ministerio de Seguridad, por la que supuestamente se va a hacer una merma en los cobros para la realización de los bailes de las comparsas, dice al mismo tiempo que está adherida a la ley en que se te exige el pago, por lo que dice que si por un lado y no por el otro”.

El funcionario maimareño dice también que “esta reunión es, a su modo, una respuesta a aquella otra del viernes pasado que se realizó en el Ministerio de Seguridad, donde lo que se hizo fue presentarnos todo lo que ya estaba armado, sin darnos la posibilidad de manifestarnos, de opinar como hacedores del Carnaval. Por eso ahora pedimos una reunión para que el gobernador pueda escuchar nuestras necesidades”.

Claudio Mamaní, secretario de Turismo y Cultura de Humahuaca, nos dijo a su vez que “el tema para nosotros comenzó en cuanto iniciamos el Alborozo Humahuaqueño, porque las comunidades nos manifestaron su preocupación por no poder cumplir con lo que establece la ley de Nocturnidad. No se cuenta con la infraestructura y los servicios que exige la ley. Así vemos que parte del Alborozo Humahuaqueño está por caer”.

Nos explica que “muchas comunidades están por desistir de armar sus festivales, lo que para nosotros como municipio es una gran preocupación. Venimos trabajando por muchos años para la preservación cultural, y se nos viene el Carnaval. Nos preocupa pensar qué se va a hacer con toda la gente en la calle, porque si se cumplen las capacidades que tienen los locales sólo el 10% de la gente que llegue a Humahuaca va a poder estar contenida”.

Mamaní nos manifestó que “los anuncios del Ministerio de Seguridad en cuanto al no cobro de ciertos aspectos, es sólo un aporte que amortigua una situación. No está resuelta toda la problemática, porque pensando en el Carnaval cómo se lo hace en Humahuaca, con invitaciones, en las calles, con grupos y bandas que tocan en forma gratuita, está requiriendo cerca de $ 800.000.-, para lo que las comparsas trabajan durante todo el año”.

Nos dijo que “de querer cumplir con la normativa, no hay empresas de seguridad en Humahuaca para que puedan brindar sus servicios en los eventos bailables, no tenemos la cantidad de ambulancias necesarias, los planes de contingencia que exige la policía hicieron que en algunos festivales hubiera que cercar todo el predio para delimitar la salida de emergencia, cuando antes estaba todo abierto. Por eso necesitamos una ley que se ajuste a la realidad”.

Santos Manfredi, secretario de Turismo de Tilcara, dijo que “estamos participando todos los funcionarios de Cultura y de Turismo de la Quebrada de Humahuaca, junto a presidentes y responsables de más de sesenta comparsas y agrupaciones, con la idea que se nos dé respuesta al tema de exención de impuestos, considerando a todas las actividades del Carnaval, desde los desentierros hasta los bailes, y aunque en los bailes se cobre entrada o se expendan bebidas, porque son actividades sin fines de lucro. Acá la gente trabaja ad honorem y no se reparten ganancias, quien gana es la comparsa, cuyo objeto es organizar el Carnaval”.

Agrega que “la ley de Nocturnidad no tiene en cuenta las características del Carnaval, donde las familias invitan desde el mediodía hasta entrada la noche, y con esta ley estaríamos todos en contravención. Esta actividad es una tradición antiquísima, y todos tenemos el mismo ánimo, porque estamos de acuerdo unánimemente que en estas condiciones no podemos realizar el Carnaval”.

Chacho Gayardo, de la Comparsa y Centro Cultural Los Caprichosos, resumió lo tratado diciendo que “después de una larga charla, llegamos a la conclusión de que ante el atropello del gobierno provincial ante las festividades del Carnaval, hemos decidido manifestarnos el viernes en la ciudad de Jujuy a las 9. Previamente vamos a hacer llegar una nota a distintas áreas del gobierno”.

Nos dice que “si el gobierno no retrocede, hemos decidido no hacer el Carnaval en la Quebrada de Humahuaca por primera vez en la historia. El gobierno se jacta de invitar, en todas sus manifestaciones, en todas partes del país, a nuestro Carnaval, pero no nos ayudan a sostenerlo. Nosotros pedimos la derogación de la ley de Nocturnidad, que en el Anexo 1 trata de esta fiesta, ya que no beneficia a quienes sostenemos la cultura”.

Teresa Portillo, de la comparsa Pecha Pecha, señala que “los empresarios nos utilizan pidiendo nuestros disfraces, que nos cuestan mucho, cuando nosotros sacamos esta alegría que nos han enseñado nuestros padres, lo que nunca tuvo fines de lucro. Nunca en la historia nos cobraron tantos impuestos. Nos piden sacar los diablitos, y creo que nos debieran pagar a nosotros”.