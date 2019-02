VIDEO. Diez muertos y tres heridos por un incendio en el complejo deportivo de Flamengo

Al menos 10 personas murieron y tres resultaron heridas, una de ellos de gravedad, en un incendio desatado esta mañana en la pensión de jugadores del club de fútbol brasileño Flamengo, al oeste de la ciudad de Río de Janeiro, donde dormían adolescentes de las divisiones inferiores, informaron fuentes oficiales.

El cuerpo de Bomberos que acudió al incendio indicó que el siniestro se desató a las 5 hora local (7 hora argentina) en el denominado "Ninho do Urubu", donde se entrenan el conjunto carioca y las categorías inferiores.

Si bien aun se desconocen las causas del siniestro, los bomberos confirmaron a la prensa que las llamas afectaron gravemente el alojamiento donde dormían jugadores de entre 14 y 17 años, por lo que consideran que “todos los fallecidos podrían ser adolescentes”.

Por su parte, la Secretaría Municipal de Salud de Río afirmó que Jonathan Cruz, de 15 años, está en "estado gravísimo" y será transferido para otra unidad; en tanto Cauan Emanuel Gomes, de 14, y Francisco Diogo Bento, de 15, están internados pero “fuera de peligro”, según consignó agencia EFE.

Los equipos de bomberos trabajaron durante dos horas para lograr controlar y extinguir el incendio y, más tarde, se abocaron a lo que se conoce como guardia de cenizas para evitar nuevos focos.

Familiares y amigos de los adolescentes que dormían en la pensión de la ciudad deportiva flamenguista acudieron de inmediato para obtener información de los chicos, y muchos se quedaron en las inmediaciones del lugar organizando un círculo de oración.



El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró hoy a través de un comunicado sentirse "consternado" por lo ocurrido y se solidarizó "con el dolor de los familiares, en este momento de luto".

Desde el hospital de San Pablo, donde se encuentra internado, el mandatario lamentó la pérdida de "jóvenes vidas que iniciaban su caminata rumbo a la realización de sus sueños profesionales".

Por su parte, su vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, expresó su dolor por la tragedia a través de Twitter, donde escribió "Fuerza Flamengo" y pidió un "toque de silencio".

Mourao dijo estar "profundamente triste" con el desastre y, como "hincha y deportista", también transmitió su "solidaridad a las familias" de las víctimas, "al club y a la Nación rubro-negra", en alusión a los colores que identifican al equipo.

Arthur Antunes Coimbra, más conocido como Zico, una leyenda del Flamengo, posteó en su cuenta de Instagram una imagen negra en señal de luto con un texto que pide "que Dios conforte a los familiares que perdieron a sus hijos, nietos, hermanos, sobrinos".

Asimismo, el ex jugador señaló que esta tragedia "no puede pasar en blanco" e instó a que se investigue lo ocurrido y pidió "que la nación rubro-negra tenga fuerza y ​​fe para superar ese momento".

Tras lo ocurrido el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, decretó tres días de luto oficial por las víctimas de este incendio.

Ninho do Urubu, es considerado como uno de los centros de entrenamiento más modernos de Latinoamérica, cuenta con un módulo para el equipo profesional del Flamengo, dos campos de juego y un espacio específico para la preparación de arqueros, además de una zona para alojamientos.

En 2018 Flamengo, uno de los equipos más populares de Brasil, inauguró una nueva estructura para la primera división y dejó las instalaciones antiguas para los jugadores de las categorías base del club.