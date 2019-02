Reconstruir vínculos entre vecinos e instituciones

La asociación cultural deportiva y vecinal del barrio Coronel Arias tiene una nueva comisión que asumió en diciembre luego de que la institución estuvo acéfala durante cuatro años y que sus anteriores representantes hayan sido denunciados por robos, aseguró ayer a El Tribuno el nuevo presidente Mariano Benítez.

El barrio comprende desde el zanjón que lo delimita y recorre sus bordes hasta llegar a la avenida Río Bamba y la avenida General Savio o más conocida como la autopista.

Son casi 500 viviendas que contiene Coronel Arias, las 172, 298 y 20 viviendas que se construyeron por medio de tres programas del Fonavi.

La nueva comisión de la asociación vecinal tiene la tarea de levantar al barrio que había tenido dificultades por irregularidades de las anteriores autoridades.

"La gente que estaba antes en la asociación no dejó las cosas claras. Hubo un conflicto con el espacio del parque anteriormente pero nosotros no queremos ahondar mucho en eso. Vamos a empezar de cero y mirar hacia adelante", sostuvo Mariano Benítez.

Siguió explicando que, "esa acefalía provocó que se rompan las relaciones con las instituciones y se dejen de hacer cosas con el barrio. No hay un compromiso con los vecinos ni relación con la municipalidad. Las plazas están muy dejadas. Las redes de conexión con todos los que viven en el barrio están destrozadas por eso debemos empezar de cero".

Al referirse nuevamente a la anterior comisión indicó que no dejaron documentos muy necesarios "no dejaron nada, por eso tuvimos que interceder por medio de Fiscalía. La situación es muy difícil, no están balances tampoco y eso nos perjudica porque a raíz de eso tampoco podemos manejar nuestros balances".

"Encontramos una asociación muy abandonada y el reflejo es el barrio, hay una escasa participación de la comunidad. Tenemos el desafío de volver a armar todas las relaciones, crecer comunitariamente y trabajar en equipo con las instituciones", mencionó Benítez.

Además afirmó que poseen pocos tachos de basura en los espacios que concurre mucha gente como ser las plazas o la peatonal comercial.

Añadió que no poseen recursos propios para hacer ellos mismos las reparaciones que se necesitan.

Asimismo comentó que, "antes ingresaba dinero cuando se alquilaba un predio que posee el barrio a los parques y circos pero hubo un problema con la comisión anterior y ya no se pudo alquilar. Parece que el centro vecinal cobró muchos años un dinero que no se sabe a dónde fue a parar".

Otro de los anhelos que poseen es recuperar un inmueble que está situado en el sector de la peatonal comercial que posee el barrio para poder allí hacer una biblioteca y actividades destinadas a niños.

Denuncia a anterior comisión

En junio del año pasado integrantes de la comisión normalizadora de la asociación vecinal del barrio Coronel Arias en diálogo con El Tribuno, denunciaron al presidente que estaba en ese momento, quien habría cobrado alrededor de unos cincuenta mil pesos por el playón deportivo ubicado entre la calle Monteagudo y avenida General Savio.

Los indignados vecinos afirmaron en ese entonces que esta comisión se conformó como consecuencia de que la gestión anterior había dejado abandonada la asociación vecinal.

Esta denuncia causó revuelo en el barrio y a raíz de ese hecho no se habilitó más el predio donde comúnmente se instalaban parques de diversiones y circos.

Días posteriores a esa publicación, el presidente y la protesorera de la institución se acercaron a nuestro matutino y negaron rotundamente esas acusaciones.

Mencionaron que "no existió usurpación ni estafa alguna y que todo fue en el marco de lo legal".

En ese momento, lo que sí reconocieron fue haber cobrado un dinero al American Center Park y donado a iglesia de Coronel Arias.

Problemática de drogas, entre muchas otras

Una de las problemáticas que existen en el lugar es la drogadicción que afecta a muchos de los jóvenes que viven en el barrio y que en algunas ocasiones les provoca una adicción, sostuvieron vecinos de Coronel Arias.

Al respecto, pidieron a las autoridades que se acerquen para poder frenar este flagelo que lastimosamente en ciertos casos deriva en la delincuencia ya que para conseguir los estupefacientes algunos salen a delinquir.

Sobre eso, Mariano Benítez sostuvo que “esto existe en todos los barrios lamentablemente, la diferencia con el nuestro es que son muchas las viviendas que se encuentran en un espacio dentro de todo chico por ello se ve con más frecuencia estos problemas”.

También contó que la poca iluminación del barrio es otro de los inconvenientes que ellos poseen y que de alguna forma está relacionado con la delincuencia y la drogadicción. Por eso pidió al municipio que los ayude con más focos y el podado de árboles que crecieron demasiado. “Hay plazas que tienen muy poca iluminación y se prestan para otras cosas”, agregó.

Además mencionó que el departamento de Zoonosis no va a vacunar a los perros desde hace mucho tiempo.

Mejorar el predio

Para recaudar fondos piensan hacer un bono contribución, ya que una de las prioridades que tienen es acondicionar el predio que tienen que está ubicado entre la avenida General Savio y la Monteagudo. Lugar que posee una gran cantidad de árboles que dan mucha sombra, juegos para niños, canchas de vóley y dos de fútbol.

Justamente es ahí donde se asentaban los parques de diversiones y los circos.

“Estamos haciendo lo que podemos, como limpiar, pintar las plazas y lo bueno es que de a poco los vecinos, chicos y grandes, se empezaron a acercar para dar una mano. Es volver a construir eso lazos con todos ellos”, dijo Benítez.

Al consultarte sobre los objetivos que tienen para este año remarcó que lo primordial es resolver el inconveniente que tienen en ese predio porque para ellos es muy importante que nuevamente sea habilitado para recibir a parques y circos.

También para generar otras actividades deportivas y culturales para los vecinos.

Eso implicaría un ingreso para la asociación vecinal, “todo lo recaudado siempre irá destinado al barrio. Nosotros estamos haciendo reuniones seguido y queremos que todo sea transparente”, amplió.

Torneo de fútbol infantil

Este lunes se llevará a cabo un campeonato de fútbol infantil en el polideportivo situado sobre la calle Monteagudo.

El mismo es organizado por la asociación cultural, deportiva y vecinal del barrio Coronel Arias.

Las inscripciones se realizan en el local 16 de la peatonal comercial y cuesta $100 por equipo.

En ese sentido, desde la asociación vecinal manifestaron que la recaudación que irá destinada a los premios que se les entregará a los ganadores.

El torneo que será destinado para niños tendrá dos categorías, de 7 a 9 años y de 10 a 13 años.