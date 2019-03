"Granate" convoca a la práctica de varias disciplinas

El presente año 2019 continúa avanzando y con el fin de las vacaciones y de los festejos de carnaval, que genera tanto movimiento en la provincia, las actividades comienzan a retomarse en las distintas áreas y el Club Deportivo Luján no es la excepción puesto que poco a poco las diferentes disciplinas de la institución vuelven a retomar su ritmo normal de trabajo.

En esta ocasión Luján vuelve a abrir sus puertas para todos aquellos interesados que quieran sumarse a la escuela de vóleibol. Con tres jornadas de trabajo a la semana, la institución "granate" tiene una propuesta más que interesante para todos los amantes del vóley.

Las prácticas están a cargo del profesor Daniel Dávalos y los días de trabajo pactados son los martes y jueves, de 17 a 18.30 para los chicos de 7 a 11 años en la categoría Mini-vóley y de 18.30 a 21.30 para el Sub 13, Sub 17 y Sub 19. Mientras los días sábados también se entrenará en horario matutino de 9 a 11.

Cabe destacar que la escuela de vóleibol es mixta por lo que tanto hombres como mujeres pueden acercarse para formar parte. Los requisitos para inscribirse son fotocopia del DNI, foto 4x4 y ficha médica, que puede obtenerse en la mesa de entrada del club por un valor de $10.

El costo final de la escuela de vóley es $600 de cuota y $100 de inscripción. Ante cualquier otra consulta los interesados pueden acercarse a la secretaría del club ubicado sobre calle Tumusla 883 en el barrio Luján, o comunicarse al 4240267.

En cuanto a la disciplina de gimnasia artística también se definieron tanto los días de trabajo como los costos.

La escuela comenzará a funcionar desde el mes de abril y tendrá como principal encargado al entrenador Javier Estrada, quien trabajará los días lunes, martes y jueves de 19 a 20.30 en las instalaciones del club en calle Tumusla 883 del barrio Luján.

La escuela de gimnasia artística enseña a esforzarse al máximo con dedicación y constancia, y está destinada tanto a niños como niñas desde los 5 hasta los 13 años.

Tendrá un costo final de $600 de cuota y $100 de inscripción.

Además, los requisitos para inscribirse son los mismos que para las demás disciplinas, es decir, fotocopia del DNI, foto 4x4 y ficha médica que puede obtenerse en la mesa de entrada del club por un valor de $10.

