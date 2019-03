Detienen a un ayudante fiscal por supuesto cobro de coima

Pese al hermetismo reinante en torno a supuesto delito de "cohecho pasivo" en el que habría incurrido el ayudante de fiscal de San Pedro de Jujuy, Froilán Flores, en las últimas horas de ayer trascendió que pese a no existir una denuncia formal se trabaja de oficio a los efectos de poder determinar el alcance del incumplimiento a los deberes de funcionario público por parte de este integrante de la Justicia jujeña.

Como consecuencia de un plan de auditorías permanentes y aleatorias implementadas desde la Fiscalía General, con el objeto de detectar delitos o irregularidades en la función propia de la competencia de funcionarios y fiscales de la provincia, es que se iniciaron actuaciones de oficio, sin que medie denuncia alguna, aunque en realidad en los corrillos del ministerio se comenta que Flores fue entregado por gente del entorno.

Al ser detenido Froilán Flores el fiscal José Alfredo Blanco habría ordenado el secuestro del celular, donde el imputado habría mantenido intercambio epistolar con el ahora también imputado conocido como "El Oso", a quien se lo acusa de "tráfico de influencias".

En ambos casos podrían cumplir una condena de varios años de prisión.

Asimismo, se informó que Flores habría designado como abogado defensor a una profesional de apellido López.

"Cohecho pasivo"

El delito por el que se lo acusa a quien al ayudante de fiscal Froilán Flores es "cohecho pasivo" (supuesto recibo de dinero para hacer algo propio de sus funciones) y según el artículo 256º establece: Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, al funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.

Investigan también al exfiscal Patricio Sarzuri

Ayer a través de un comunicado emitido por el Ministerio Público de la Acusación se supo que el exfiscal Patricio Javier Sarzuri está siendo investigado como consecuencia de haber incumplido, supuestamente, con los deberes de funcionario público, y haber sido imputado por omisión a promover la persecución penal y ocultamiento de prueba (varios hechos).

Durante una auditoría llevada a cabo el pasado mes de enero se le inició sumario administrativo a quien se desempeñara como ayudante de fiscal de la Delegación Fiscal de Alto Comedero Patricio Javier Sarzuri, quedando imputado por “obstáculo funcional, ocultamiento de pruebas e incumplimiento de los deberes de funcionario publico”.

Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que Sarzuri al quedar imputado presentó la renuncia al cargo que ostentaba desde la gestión anterior, ya que no había sido nombrado por el fiscal general Sergio Enrique Lello Sánchez.

Extraoficialmente trascendió que en el despacho de Sarzuri se encontraron alrededor de unos 900 expedientes a los cuales no se le había dado ningún tipo de tratamiento y por los cuales el funcionario no supo explicar.