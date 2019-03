Por Eduardo Ochoa

Mañana comenzará la campaña de castración masiva de perros y gatos en los diversos barrios de la capital jujeña. Desde el Departamento de Zoonosis de San Salvador de Jujuy detallaron que se llevará adelante hasta el próximo mes. Los ciudadanos deberán abonar una colaboración de $ 200. Además, tendrán que cumplir algunos requisitos entre los que se destaca presentar el carnet de vacunación antirrábica.

Natalia Mansilla, encargada del Departamento de Zoonosis, dijo que "las personas que deseen castrar a sus mascotas deberán contar con el carnet de vacunación antirrábica y tendrán que abonar una colaboración de $ 200 que ayudará a cubrir el costo de los anestésicos, medicamentos y elementos quirúrgicos".

Agregó que "se recomienda que las mascotas tengan entre 6 meses y 8 años. Antes de la cirugía deben permanecer en ayunas por 12 horas, en ese lapso no pueden consumir alimento ni agua. Cabe destacar que al momento de la operación los perros y gatos no deben estar en período de celo. Los propietarios tienen que llevar una manta para envolverlas después de la cirugía".

"El lunes 18 comenzaremos con la campaña de castración masiva de perros y gatos en la Delegación Municipal de Reyes. Las personas que deseen solicitar su turno deberán acercarse a sus respectivos centros vecinales", destacó.

Mañana y el martes estarán en Reyes, el miércoles y jueves en el CPV Belgrano, el viernes en barrio Suipacha, el 25 y 26 en barrio 9 de Julio, el 27 en el CPV Santa Ana de Alto Comedero, el 28 y 29 en el CPV Punta Diamante.

Con la campaña de esterilización se busca que los propietarios sean responsables en el cuidado de sus mascotas; y disminuya el número de animales sueltos en la vía pública.

Espacios de castración

Las campañas de esterilización también se llevan adelante en la Dirección de Zoonosis del edificio "9 de Julio" (barrio Almirante Brown), el Centro Modelo de Zoonosis y en la Delegación Municipal de Alto Comedero. En el primero se atiende de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18; el teléfono es el 4020139.

El Centro Modelo está ubicado entre las avenidas Raúl Galán y Presidente Perón del barrio Santa Rosa, atiende de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 18. Finalmente, la Delegación de Alto Comedero se localiza en la avenida Forestal y atiende de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 18.

Por otra parte, la Fundación "Narices Frías" también brinda turnos particulares de castración. Las campañas se llevan a cabo en una veterinaria de avenida Arturo Illia 176 del barrio Los Perales. Deben comunicarse con Sofía Jakobs al número 3884872819.

Refuerzo de vacunación antirrábica

Por otra parte, la Dirección de Zoonosis de San Salvador de Jujuy informó que desde mañana 18 comienza un refuerzo de lo que fue la campaña de vacunación antirrábica 2018, para todas las mascotas mayores a tres meses que por algún motivo no fueron vacunadas anteriormente.

Ese refuerzo empezará mañana en el barrio Punta Diamante e incluye a todas las mascotas que no pudieron ser vacunadas por diferentes motivos en la campaña de vacunación antirrábica realizada el año pasado y con la cual se llegó a setenta mil mascotas vacunadas. Aún así quedan casos que no se pudieron realizar las dosis y con esta nueva entrega de vacunas se espera llegar a más de la mitad de la población canina y felina.

De igual manera si los vecinos solicitan que se refuercen las dosis en un sector determinado deben presentar una nota en la Dirección de Zoonosis detallando el sector para que así su barrio integre el programa de vacunaciones previsto.

El horario donde estarán apostados los puestos será de 10 a 12 iniciando mañana en el CPV del barrio Punta Diamante.

Proseguirá el martes 19 en el barrio Tupac Amaru, Centro Vecinal etapa 11 y 12. Y el miércoles en el Centro Vecinal 122 Viviendas del barrio Coronel Arias.