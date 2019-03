Michael Shannon: "Hollywood necesita originalidad"

Michael Shannon fue una de las grandes figuras de la 59º edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena y departió con el público durante una charla que ofreció en el Centro de Formación de la Cooperación Española de la ciudad colombiana. El Tribuno de Jujuy fue parte de este especial conversatorio durante el cual el actor habló sin tapujos sobre su trayectoria, su oficio, sus proyectos y hasta de su ideología política.

"En este oficio que cuando hacés una escena no la puedes volver a hacer. En teatro, cada función tienes otra oportunidad", asegura.

Rostro recurrente en el cine independiente -con algunas participaciones en filmes masivos como "Hombre de acero", "Pearl Harbor" o "Bad Boys"-, Michael Shannon ha sido nominado al Oscar en dos ocasiones (como actor secundario por "Revolutionary Road" y "Animales nocturnos") y en el inicio de encuentro con la gente contó que para él la concentración es fundamental al momento de componer un personaje, tanto que en rodaje es habitual verlo solo y meditabundo, hasta el punto de ser conocido como "el hombre de mármol", "aprendi en este oficio que cuando hacés una escena se acabó, no la puedes volver a hacer. Es diferente al teatro donde en cada función tienes otra oportunidad. Por eso me concentro mucho, observando mi papel desde diferentes puntos de vista hasta agotar las posibilidades de actuación. Es como si estuviera jugando ajedrez, quiero componerlo de la mejor manera posible, por eso me concentro tanto, para no perder la oportunidad de hacerlo bien", indicó.

Consultado sobre su método de actuación expresó que "métodos hay tantos como profesores de actuación. Leí libros de los grandes maestros como Stella Adler o Stanislavski y tomo cosas de ellos pero que te pregunten si hay un método para actuar es como que te pregunten si hay un método para pescar: solo pones el anzuelo en el agua y esperas a ver si pica. Yo particularmente siempre recuerdo mis experiencias como ser humano, me intereso por el comportamiento de las personas y eso me permite hacer lo que hago, es una cosa de escuchar, de estar atento. Suena obvio pero resulta difícil de hacer". Y mencionó a actores que considera referentes, "Robert De Niro en sus inicios, no había nadie mejor que él, James Stewart, de él me gusta la diversidad de su carrera y me gustan Robert Redford y Paul Newman, por sus capacidades de interpretar gente común, es más fácil asustar a la gente que ser un simple ser humano común en pantalla", dijo.

Sobre ser elegido habitualmente en cine como el malo de la película contó que "no solo me interesan los roles de villano pero es un rol necesario. Estos personajes no me causan ninguna simpatía pero mi trabajo consiste en entender a estos seres". Y consultado sobre si le resulta complicado dejar atrás sus oscuros personajes dijo que "tengo un enfoque particular de mi trabajo, me gusta hacerlo y me aseguro de dar lo que tengo para dar, pero también me gusta no hacerlo. Entonces tan pronto me bajo del set se acabó, no gasto energía en cosas que ya no sirven", aseveró.

Seguidamente se refirió a Richard Strickland, el odioso malvado que encarnó en el filme "La forma del agua", "lo comparo con el EEUU de hoy, él es la personificación del peor lado de EEUU. Es la ansiedad americana, la confusion, la falta de claridad en el pensamiento. EEUU es un país ansioso, tenemos todo paras ser felices pero no descansamos, no nos relajamos, siempre buscamos más", dijo el actor nacido en Kentucky.

Tras estas declaraciones de matiz político Shannon fue consultado por Donald Trump, considerando su fuerte antipatía por el presidente de Estados Unidos puesta de manifiesto mucha veces en distintos ámbitos, "estuve muy bravo, muy enojado con él pero ahora creo que el pobre solo necesita una abrazo, tiene tanto poder que perdió el eje", indicó.

Luego volviendo a hablar sobre su labor en el filme de Guillermo del Toro dedicó cariñosas palabras para el director mexicano, "trabajar con él fue un sueño, el paraíso en la tierra, ese hombre es un maestro, es único. El cine es potencial y muy poca gente logra completar ese potencial. Él le saca provecho a todo con una ética profesional increíble, él toma en serio su trabajo", expresó.

Michael Shannon trabajó con otro gran realizador, el mítico Sindey Lumet en el filme "Antes que el diablo sepa que has muerto", sobre el veterano cineasta con más de cinco década de trayectoria contó que "es una persona tan sencilla en su apariencia y me sorprende porque uno no podría adivinar su grandeza en esa simpleza exterior. Él tiene una devoción tan grande por el cine ... por ejemplo él ensaya sus peliculas, lo hace una vez, antes de rodarlas". Y recordando su casting con él relató que "es mi audición favorita, estaba muy nervioso, él mismo leyó la escena conmigo, y mientras buscaba el diálogo, yo sudaba toda el agua de mi cuerpo. Finalmente solo leí una línea y me dijo suficiente y me despidió. Y yo dije "nooo, lo hice fatal", pero simplemente él supo ahí, inmediatamente, que me quería a mí para el ese papel", relató.

Shannon tuvo destacadas participaciones en las series "Boardwalk Empire" de HBO y en "The Little Drummer Girl" de la BBC, "fueron desafíos que disfruté enormemente. En la primera me hubiera gustado explorar nuevos caminos con este personaje y en la segunda fue difícil porque no tuve un anclaje real para mi personaje".

¿Cuál es tu rol soñado? le preguntaron, "mi papel de ensueño es el de Michael Shannon, me está costando trabajo, llevo muchos años tratando de hacerlo bien", expresó risueño.

Y sobre los criterios que sigue para seleccionar sus trabajos señaló que "elijo guiones fuertes y busco la conexión artística con el cineasta, busco sensibilidad en el director. El personaje no es mi motivación principal".

Asimismo, habló sobre el cine latino, "me gustaría trabajar con directores latinos, filmé en Perú y Bolivia y lo disfruté mucho, me encanta esta región. La verdad no veo muchas películas latinas, sí vi ‘Roma’ y me gustó mucho y creo que Alfonso Cuarón, Guillermo Del Toro y Alejandro González Iñárritu son directores únicos. Hollywood es una especie de trampa, busca atraer cosas nuevas, algunos logran abrir la trampa y salir airosos como ellos, pero otros terminan consumidos. Hollywood necesita originalidad, creatividad y sale a buscarla fuera de sus propias fronteras", aseveró.

Después se refirió a sus próximos proyectos que incluyen teatro y el lanzamiento de una nueva película. Así contó que "estoy por hacer la obra de teatro "Frankie and Johnny" en Broadway y en noviembre sale la película "Knives Out". Sobre este filme adelantó que "es sobre una familia cuyo patriarca es un escritor y se juntan para su cumpleaños, yo interpreto al hijo. El elenco cuenta con muchos actores geniales como Christopher Plummer, Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis y Toni Collette, entre otros".

Finalmente, haciendo un recorrido por filmografía destacó algunos títulos, como "Take Shalter" y también "Revolocianary Road" y "Groundhog Day", "allí arrancó todo", dijo.

Sobre Michael Shannon

Michael Shannon nació el 7 de agosto de 1974 en Estados Unidos. Persiguiendo su sueño de triunfar como actor de teatro se mudó a Chicago. Su primer papel fue en la obra “Winterset” en el Centro de Teatro de Illinois, pero a partir de ahí su ascenso fue imparable hasta convertirse en uno de los intérpretes teatrales con mayor reconocimiento en Estados Unidos. Pasó por compañías importantes y en Londres, donde se instaló por un año, conquistó los escenarios del West End.

De regreso a los Estados Unidos, en 1993 debutó en el cine en un breve secundario en “Atrapado en el tiempo” de Harold Ramis y como protagonista del videoclip “Every Mother’s Nightmare” de la banda House of Pain. Desde entonces, su carrera como actor de cine ha sido imparable.

En 2008 y pese a la brevedad de su papel como John Givings en “Revolutionary Road” de Sam Mendes, la contundencia de su actuación le valió su primera nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto. espués siguieron títulos como “Teniente corrupto” (2009), “My Son, My Son, What Have Ye Done” (2009), su premiado papel protagónico en “Take Shelter” (2011) de Jeff Nichols con quien volvería a trabajar en “Midnight Special” (2016) y su papel del General Zod en las películas de DC Comics “El hombre de acero” (2013) y “Batman vs Superman: Dawn of Justice” (2016), o el del rey del rock ’n roll en “Elvis y Nixon” (2016). Precisamente en el 2016 le llegaría su segunda nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto con “Animales nocturnos” (2016) de Tom Ford.