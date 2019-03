Una mujer busca a su hermano jujeño que aún no conoce

Laura Ramos tiene 69 años y vive en la localidad de La Caldera, provincia de Salta, busca a su hermano por parte de su padre que vive en Jujuy. Por medio del nombre de su progenitor, Feliciano Ramos, desea encontrarlo ya que no tiene muchos otros datos sobre su paradero, aunque le dijeron que podría vivir por El Carmen o Perico, pero no le confirmaron.

"Hace mucho tiempo que quiero hacer esto porque lamentablemente no lo conozco pero sé que existe y que está en Jujuy", mencionó Ramos, muy esperanzada, mediante una comunicación telefónica con El Tribuno de Jujuy.

Uno de los pocos datos que posee es que el hombre vive por la zona de Perico o El Carmen según la información que logró recabar mediante el testimonio de familiar. Ella, a los diez años se fue a vivir a Buenos Aires, por eso no está al tanto de si el hombre sabe de la existencia de Laura.

"En los años 70 yo vivía en Buenos Aires y fui a visitar a mi padre que estaba en Salta, fue ahí que me enteré de su existencia porque me dijeron que tres días antes que yo vaya, él lo había hecho. Ahí me enteré que tengo un hermano", comentó.

En ese sentido, contó que después de enterarse de esa impactante noticia que la sorprendió pero no le provocó ningún sentimiento negativo, a diferencia de sus hermanos, su padre falleció. Al estar lejos, ella en Buenos Aires y él en Salta, y por algunos inconvenientes familiares no pudo saber en ese momento que su padre había muerto, lo supo después.

Sobre eso manifestó que "yo lo supe después de 12 años porque yo prácticamente me crié en Buenos Aires y nadie me respondía las cartas que yo le enviaba a mi padre. Cuando yo visitaba a mi papá nunca me habló de su otro hijo, seguramente tenía algún recelo o no sé. Pero mis hermanos y mi madre sí me contaron de él, me decían que se parecía mucho a mi papá y que lo venía a visitar. Después de su muerte ya no supe más de ese tema".

Pero, años después, volvió a saber de su hermano, "porque tenía un primo que se llamaba Carlos Burgos y su esposa llamada Bernarda Vilte me habló sobre él y me preguntó si lo quería conocer. Yo le dije que sí pero por cuestiones de distancia no pudimos concretar esa visita en esa oportunidad. Pautamos hacerla en otro momento pero lamentablemente esta señora falleció al poco tiempo y todo quedó ahí", remarcó.

Siguió contando que tras la muerte de esta persona que intentó ayudarla en su momento, "le pregunté a sus hijos que viven también por acá (Salta) pero no me supieron responder".

FELICIANO RAMOS

Lo único que saben del hombre es que ellos solían acercarlo a una rotonda en la provincia de Jujuy pero no saben en qué localidad está situada, y que en esa misma rotonda siempre los buscaba para llevarlos a pasar los fines de semana.

"Enviudé hace un tiempo, también perdí un hijo, por eso quiero conocerlo para tener una contención, solo quiero saber de él porque es mi hermano, no tengo otras intenciones", mencionó Laura Ramos.

"Me encantaría tenerlo cerca"

"Yo quisiera en este momento encontrarlo, y más ahora que me encuentro sola, mis hermanos fallecieron y necesito estar con él. Me gustaría tener una comunicación con él, saber cómo fue su vida, su crianza, me encantaría tenerlo cerca y poder abrazarlo", indicó.

Concluyo diciendo que "lo último que sé de él es que tuvo malos entendidos con mis hermanos. Yo sí quiero conocerlo y tener un vínculo, ojalá Dios me ayude".

Para brindar información sobre el hombre, el número de contacto es 011-57277454 (Karina, hija de Laura Ramos).

.