Con menos trabajo hay menos riqueza

La Economía Política científica estudia las leyes que rigen la producción y la distribución de bienes y servicios en la sociedad capitalista, tanto en el sector industrial como en el campo, así fue concebida y fundada por los llamados clásicos, Adam Smith, David Ricardo y su continuador crítico Carlos Marx, ellos, al mismo tiempo, tomaron de William Petty, un pensador genial de la escuela fisiócrata del siglo 17, el descubrimiento de que el valor de los bienes que se producen en la sociedad depende de la cantidad relativa de trabajo que se ha incorporado en el proceso de la producción, este gran avance científico que se define como teoría del valor objetivo, fue posible porque en su tiempo, teñido por la primera revolución burguesa que lideró Oliver Cronwell en Inglaterra, ya existían manufacturas artesanales y elementos de relaciones de producción capitalista. La cabeza brillante del gran Aristóteles no había podido responder a la cuestión del valor de cambio, que es la piedra angular de nuestra Ciencia, por razones que tienen que ver con la sociedad esclavista en la que vivió, reconocer en su época que el trabajo de los esclavos era la base del esplendor de la Grecia de Oro, hubiese sido muy peligroso para su seguridad personal y para ocupar un lugar de privilegio en la sociedad. Con la aparición de la escuela llamada neo-clásica a fines del siglo 19 se pasó a fundamentar la teoría del valor subjetivo, según la cual son los individuos en el mercado, según la utilidad que le reporta un bien, lo que determina su valor, traducido a precio de mercado, es “el deseo”, “la satisfacción personal” lo que deciden el valor o precio de un determinado producto o bien. En la historia del desarrollo de la producción capitalista no se conoce que un empresario exitoso para mantenerse en la concurrencia al mercado se guíe por la teoría subjetiva del valor, el secreto de su éxito depende de la racionalidad para determinar el menor costo de producción posible para maximizar la ganancia que es función objetiva del costo de los factores, capital (costo del dinero), del trabajo (costo de la mano de obra) y en el caso del sector agropecuario el costo de la renta terrateniente (alquiler del campo) . Sin embargo en los ámbitos académicos universitarios predomina absolutamente en el mundo la enseñanza de la economía neoclásica.

Este marco teórico lo realizamos con el fin de analizar lo que está ocurriendo hoy con la creación y distribución de la riqueza en nuestro país. Están en situación de crisis la inmensa mayoría de las ramas productivas, con menos fuerza de trabajo ocupada se acumula menos riqueza, el Producto Bruto Interno medido en dólares en el año 2018, es la mitad de lo que era en el año 2015, por lo tanto la distribución per cápita de la riqueza ha caído abruptamente y la secuela de desocupación se agrava. El infraconsumo no permite potenciar el mercado interno y las empresas se cierran porque no pueden lograr el manejo racional de los costos, en estos momentos por ejemplo el costo de servicios de gas, energía, agua, tasas de interés del capital tomado como crédito, los saca de la actividad. Que empresas automotrices de la dimensión de Peugeot, Renault, Fiat, acumulen en estos momentos despidos y suspensiones de aproximadamente 10 mil obreros es un hecho grave, como ejemplo local tenemos el despido de los obreros de la fundición de minerales de la empresa Minera El Aguilar en Palpalá, el cierre de comercios de cadenas nacionales y de empresarios locales, son demostrativos de que la política económica oficial ha llevado a una situación de crisis inédita a una amplia gama de actividades. Lo principal es que hay menos trabajo productivo que hace tres años, a nivel nacional y provincial, más grave aún si tenemos en cuenta el crecimiento vegetativo de la población, los nacimientos por año en Jujuy promedian los 13 mil.

Entonces: ¿qué sectores de la economía están en mejores condiciones?: la producción agropecuaria de la región central beneficiada por buenas condiciones climáticas y con mercados internacionales, siguiendo la traza de país agroexportador de fines del siglo 19, el sector del turismo, hotelería y gastronomía y sus actividades conexas (transporte), dado el envilecimiento grave de nuestra moneda (inflación galopante), con pocos dólares o euros se hace turismo barato para los extranjeros que arriban, la actividad energética (Vaca Muerta) y principalmente la intermediación financiera que especula con elevadísimas tasas de interés y cobran por prestar dinero o descontar cheques a fechas porcentajes únicos en el mundo.

En fin estamos ante una política económica que beneficia a muy pocos y perjudica a la inmensa mayoría de los que hasta hace poco podían producir y comerciar. No es la racionalidad capitalista la que manda, son sectores minoritarios por lo general muy concentrados y monopolizados. Si no se revierte esta situación nuestro país va camino a la insignificancia.