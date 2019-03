Cómo actuar ante una persona que se está atragantando

Luego de que se conociera la noticia de un hombre que murió atragantado tras comer asado y otro al masticar hojas de coca, la directora provincial del Same, Sonia González, explicó cuáles son las maniobras existentes para intervenir ante este tipo de situaciones, señalando que es fundamental saber de qué tipo de persona se trata, ya sea un adulto, un joven, un niño, si la persona está embarazada y si en ese momento se encuentra consciente.

Niños de hasta 5 años, no deben comer frutos secos o galletas duras porque quedan atrapados en la garganta con facilidad.

Asimismo explicó que el hábito de coquear es un causante de obstrucción de las vías respiratorias "las personas que coquean algunas veces han comido recientemente y muchas veces han ingerido bebidas alcohólicas, que lleva a que se duerman. Antes de dormir deben sacarse la coca de la boca. Hay que tener mucho cuidado con eso", mencionó.

Asimismo explicó que normalmente cuando uno se obstruye la vía aérea con algún cuerpo extraño al inicio del incidente lleva las manos hacia la garganta, avisando que se está produciendo la obstrucción, que en ese momento no es completa y por lo tanto todavía tiene cierta circulación cerebral.

Ahora bien, si se mantiene ese cuerpo extraño en la vía aérea, lo que va a producir es una obstrucción completa, lo que implica que ya no le llegará sangre al cerebro y la persona va a perder el conocimiento. Por lo que lo ideal es actuar antes de que eso ocurra.

"Cuando nosotros observamos esa persona, debemos actuar con procedimientos concretos, si es un adulto y la persona todavía está consciente lo ideal sería ponerse atrás de la persona, abrazar la parte de la espalda a la altura de las costillas finales, entre las costillas y el abdomen y poner una mano a la altura de lo que comúnmente se conoce como "la boca del estómago", y apretar hacia adentro y arriba para ver si logramos que se desobstruya la vía aérea de ese cuerpo extraño.

La otra maniobra que se puede hacer con la mano, pero con la parte de la palma, es golpear la espalda a la altura de la columna para provocar el mismo efecto de desobstruir esa vía aérea.

En el caso de que se trate de un niño pequeño explicó que también se golpea pero hay que tener ciertos recaudos porque un golpe fuerte puede producir un daño mayor. A su vez, también se requiere tener precaución con los ancianos, "porque ellos comen, mastican y demoran mucho en tragar y muchas veces se obstruyen con el bolo alimenticio, porque al masticar a veces se cansan, se duermen y eso provoca la obstrucción", dijo.

Pueden darse situaciones en que la persona se encuentre sola, lo ideal es que uno empiece a actuar y proceder con esta maniobra, alertar a los gritos a ver si alguien se puede acercar para poder llamar a emergencias para que se informe sobre las maniobras que deben hacer. "Es muy importante saber hacer lo que el radioperador le está diciendo. Nosotros tuvimos el placer y la dicha de poder intervenir oportunamente en el lugar a través de la información que se da por radioperación y lograr la desobstrucción de la vía aérea de tres personas", resaltó.

La maniobra de Heimlich

Si la persona se desmaya, o estaba ya en el suelo, lo principal es colocarse encima y con las manos una sobre la otra, a la misma altura de la zona en donde finalizan las costillas y el esternón, se debe hacer la presión hacia adentro y arriba, varias veces si es necesario. Cuando una persona se atraganta y no conoce o no sabe hacer la maniobra, o se encuentra solo y no puede pedir ayuda a nadie cercano debe tratar de golpearse la espalda sobre algo duro, por ejemplo, una puerta o una pared. Además es recomendable aplicar la maniobra de Heimlich, la posición de las manos es la misma: puño cerrado, pulgar en el abdomen por encima del ombligo y presionar ayudado por la otra mano, con un movimiento rápido hacia dentro y hacia arriba, repitiendo varias veces. Además pueden apoyarse sobre el borde del respaldo de una silla y empujar la parte superior del abdomen sobre esa superficie.

Si un bebé se está ahogando



La aspiración de cuerpos extraños se produce sobre todo en niños menores de 4 años porque todavía no mastican ni degluten muy bien y porque se meten todo en la boca. Los objetos pequeños, duros y redondeados son peligrosos. Pero también se pueden producir aspiraciones comiendo purés e incluso bebiendo agua.

Si el cuerpo extraño llega a un bronquio el niño respira por el otro pulmón, y tras la intensa tos inicial puede haber una fase sin síntomas que puede durar minutos, días o meses, hasta que se produce una infección u otra complicación.

Respecto a las maniobras de auxilio, en el lactante se aplican cinco golpes secos en la espalda, entre los omóplatos, con el “talón” de la mano. Con el pequeño boca abajo sobre las rodillas, inclinado, de manera que tenga la cabeza más baja que el cuerpo. Los golpes en la espalda deben ser muy suaves.

Si el objeto no sale, se pone al bebé boca arriba y se presiona con dos dedos en la línea media entre las dos tetillas, en el tórax. Se repiten estas maniobras alternativamente en tandas de cinco hasta que pueda respirar.

En niños mayores se inicia con los golpes en la espalda y sólo como último recurso y si no respira se realiza la maniobra de Heimlich (la compresión brusca del abdomen con las manos empujando hacia arriba y atrás).

Cuándo acudir al médico

Si el niño está inconsciente, lo inmediato es pedir ayuda urgente a emergencias, antes incluso de intentar las maniobras explicadas anteriormente. En los casos muy leves (los más habituales con diferencia), cuando el niño ha tosido un poco y se ha recuperado enseguida, no hace falta acudir al médico.

Pero si la tos es persistente y el niño ha estado realmente “ahogándose”, aunque luego parezca estar bien, es necesario ir a un hospital, incluso si ha expulsado con la tos un trozo de alimento.

Pensemos que otro trozo más pequeño puede haberse quedado dentro, y que puede haber un tiempo de aparente calma antes de que aparezcan las complicaciones. El médico, además de preguntar por los síntomas, probablemente hará unas radiografías para tener un diagnóstico.

El tratamiento pasa habitualmente por extraer el cuerpo extraño al niño mediante fibrobroncoscopia (es decir, introduciendo, bajo anestesia, un tubo en la tráquea).

En la mayoría de los casos el niño se recupera tras extraer el cuerpo extraño.

Si la extracción se ha retrasado, puede haber neumonía y otras complicaciones pulmonares.

La obstrucción total de la tráquea o la laringe (muy rara) puede provocar lesiones cerebrales permanentes por falta de oxígeno.

Comer sin distracciones

Cuando un niño tiene comida en la boca es importante que esté concentrado en lo que hace sin reir, ni llorar, ni jugar, comiendo a su ritmo.

Es peligroso distraerlo para que coma, hacerle cosquillas para que abra la boca, meterle comida en la boca a la fuerza o por sorpresa o darle de comer cuando está llorando.

En definitiva, es peligroso obligar a comer a un niño.

En cambio, cuando el bebé come con su propia mano está concentrado en lo que hace y se pone la comida en la parte delantera de la boca, moviéndola con la lengua a su ritmo.