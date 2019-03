Se cumplió un año del crimen de Alexis Mamaní

Familiares paternos del niño lo recordaron con profundo dolor y realizaron una misa en la tumba donde descansa. Vilma Mamaní, abuela de Alexis dijo "lo no le guardo rencor a mi nuera. Vamos a luchar por mi otro nieto".

A un año de la desaparición física de Alexis Mamaní, el niño que fuera asesinado y su cuerpo arrojado al río Grande en la ciudad de Palpalá, familiares lo recordaron con una misa en el cementerio "Nuestra Señora de Río Blanco", frente a su tumba.

El caso que conmocionó a la provincia, por las características que envolvieron la desaparición primero y la muerte después de Alexis Mamaní, mostró las heridas aún abiertas de quienes son familiares directos del pequeño inocente y de muchos palpaleños, que recordaron el aberrante hecho que finalizó con la vida del niño, de quien descansan sus restos mortales en la necrópolis.

Los presentes participaron de una misa para rogar por el eterno descanso del alma del niño, junto a la abuela paterna, Vilma Mamaní, acompañadas de su hijo, padre del pequeño y familiares directos, junto a quienes se acercaron para acompañar a la familia.

Vilma Mamaní, abuela de Alexis, finalizado el oficio agradeció a las personas que acompañaron y dijo que "no importa si no es una multitud, lo importante es que están".

"Tratemos de protegernos, si vemos algo denunciemos", dijo Vilma Mamaní visiblemente compungida y agregó "en nombre de la familia Mamaní y de la familia Quispe, gracias". La abuela paterna reflexionó "esto siempre va a doler, para nosotros sigue y Alexis está vivo y con nosotros", dijo.

En relación a su nieto lo describió como "un niño lleno de alegría y vida", señaló.

En un momento, en medio de sus palabras de agradecimiento, Vilma Mamaní sorprendió con sus palabras al señalar: "lo quiero decir públicamente, no le guardo rencor a mi nuera. No sé qué pasó, no entiendo. Pero aún derrotados vamos a seguir luchando por mi otro nieto, el hermano de Alexis para qué esté con nosotros", dijo sobre el hermano mayor del niño asesinado, quien está al cuidado de otras personas del entorno materno.

La abuela paterna, frente a tumba del niño, rodeada por juguetes, flores y muestras de afectos de sus allegados, comento que "un grupo de niños eligieron rezar tres veces por semana en mi casa y nos sentimos felices por eso", añadió, "el dolor nos quiebra pero vamos a seguir luchando", finalizó.

Detalles del caso que conmocionó a toda la comunidad jujeña

El padrastro de Ciriaco Mamaní, de apellido Quispe, denunció en varias oportunidades, el abandono que sufría Alexis y su hermano, lo hizo ante autoridades de la Oficina de Protección de Derechos de Palpalá, como así también del Ministerio de Desarrollo Social de Jujuy, pero nunca se investigó.

Las presentaciones datan de octubre de 2017, cuando Ciriaco Mamaní, padre de Alexis, permanecía detenido acusado del delito de “violencia de género”, y Alexis vivía junto a su madre y su hermano más grande, unos cinco meses antes del asesinato.

En ellas, Roque Quispe, padrastro de Ciriaco Mamaní, describía situaciones en la que la madre de los niños, presuntamente, los dejaba solos en la madrugada.

La única imputada por el crimen es Ana Cecilia Gómez (26), domiciliada en el barrio Florida de la ciudad siderúrgica, quien fuera detenida desde el 19 de marzo del año pasado, luego de fingir la desaparición de su hijo de tres años Alexis Mamaní y horas más tarde confesar en la Brigada de Investigaciones que lo asesinó y arrojó su cuerpo al río Grande.

Tiempo atrás, cuando el fiscal había solicitado la prisión preventiva para la joven acusada de filicidio, decidió declarar en dos oportunidades. Nuestro diario supo que, en las dos ocasiones, no aportó ningún dato de interés para la causa y en sus sobrados intentos para desprenderse del hecho, entró en muchas contradicciones.

La mujer tenía dos hijos y está acusada de asesinar al menor de ellos en un hecho que todavía no está del todo claro, sobre cuál fue el verdadero motivo para darle muerte a la criatura.

Gómez permanece alojada en la Unidad Penal de Mujeres del barrio Alto Comedero y según la investigación, recorrió de la mano de su pequeño hijo más de 900 metros hasta llegar a la playa del río Grande, debajo de un puente, lo estranguló, le desfiguró el rostro con una piedra y arrojó el cuerpo al río.

Alexis Mamaní fue hallado casi 20 horas después, a 5 kilómetros de distancia del hecho. Datos aportados por la propia Gómez en un momento de quiebre emocional.

Gómez está acusada de ser la supuesta autora del delito de “homicidio calificado por el vínculo”, pena que nuestro Código Procesal Penal establece hasta prisión perpetua.