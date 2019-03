Stranger Things vuelve el 4 de julio, y presentaron el estremecedor primer trailer

Eleven, Mike, Will, Dustin y Lucas, dejaron de ser niños y se enfrentarán a nuevos peligros.

Netflix dio a conocer hoy el primer adelanto de la tercera temporada de una de sus series más populares, Stranger Things. Luego de poco menos de dos años de estrenada la segunda temporada, la serie basada en un grupo de amigos de Hawkins que lucha contra aterradoras criaturas de una dimensión paralela, volverá a la señal de streaming a partir del 4 de julio.

La tensionada y aterradora serie vuelve después de que al final de la segunda temporada lograron quitarle del cuerpo de Will la influencia de Upside Down, cuando la tecnología y la globalización empiezan a llegar al pequeño y tranquilo pueblo que habitan los protagonistas. Pero la paz dura poco, ya que los niños, que ya no son tan niños, vuelven a alterar sus rutinas por la aparición de nuevas y aterradoras criaturas.

La tercera parte de la historia creada por los hermanos Matt y Ross Duffer transcurre en el verano de 1985. Casi todos los habitantes de Hawkins recuperaron sus rutinas, a excepción de Will y su familia, que aparecen visiblemente afectados por todo lo vivido en el último año y medio.

El amor adolescente tiene un espacio privilegiado: después del tan ansiado -por ellos y por los fans- primer beso entre Eleven y Mike, los protagonistas siguen muy juntos. Mientras tanto, Dustin sufre viendo como Lucas y Maxine disfrutan de su relación.

Pero una nueva amenaza -a simple vista mucho más terrorífica- está a la vuelta de la esquina, y romperá la aparente calma del pueblo. Porque como anuncian en este adelanto, “un verano puede cambiarlo todo”.

Stranger Things 3 tendrá su lanzamiento mundial el próximo 4 de julio, precisamente el día en que los Estados Unidos celebran su independencia.