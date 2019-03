No permitirán el cierre del camino a Punta Corral

A través de una segunda manifestación pacífica que se realizó ayer a la vera de la ruta nacional Nº 9, los vecinos de la comunidad de Tunalito expresaron que no permitirán el cierre ni el cobro del camino hacia el santuario de Punta Corral por este sendero y además ratificaron que poseen escrituras de los terrenos ubicados en la zona en los que viven hace aproximadamente cien años.

El pasado viernes los vecinos mantuvieron una asamblea y luego permanecieron al costado de la ruta para dar a conocer la situación ante la información que se había brindado en los medios de que una familia que alude ser la propietaria cercaría la zona impidiendo el paso de los peregrinos. Volvieron a reunirse ayer poco después de las 9 contando esta vez con el acompañamiento y el apoyo de vecinos de parajes y localidades cercanas como Maimará, Purmamarca y Tumbaya. También estuvo presente la Comisión de Devotos de la Parroquia de Tumbaya; el comisionado municipal de Purmamarca, Oscar Tolaba; el vocal secretario del municipio, Milton Chañi, entre otros. Antes de iniciar la asamblea, que quedó labrada en actas, el cura párroco Abraham Pereyra bendijo la lucha que llevan adelante y también derramó bendiciones a los instrumentos de la banda de sikuris de Tunalito fundada en 1978. Juntos rezaron un padre nuestro y luego se abocaron a la reunión. El comisionado de Purmamarca, Oscar Tolaba, expresó a los vecinos que "desde el municipio apoyamos para que el camino siga abierto a los peregrinos que con mucha fe esperan ver cada año a la Virgen. Los trabajadores de la Comisión Municipal ya subieron a realizar la limpieza del camino y se está iniciando con la diagramación del operativo con los organismos que intervienen en la peregrinación". Por su parte el padre Abraham Pereyra, que acompaña a los lugareños en las misas de cada fin de semana, como así también en las fiestas patronales, aportó que "desde la Parroquia, unidos a todos los que trabajan en este gran movimiento por la Virgen de Punta Corral, expresamos nuestro apoyo a la comunidad de Tunalito porque creemos que tiene que darse continuidad a esta manifestación de fe hacia ancestral a nuestra madre del cerro, los peregrinos año a año vienen por Tunalito". "Desde la profunda fe que profesamos pedimos a aquellas personas que manifestaron la intención de cortar el camino hacia el santuario que abran sus corazones para que miles de peregrinos suban al santuario este año y todos los años que vienen a ver la Virgen, ya que de ella recibimos muchas bendiciones".

"Somos los dueños de estas tierras". Sandra Ignacio, una de las vecinas que vive en Tunalito recalcó que "vivo aquí hace 37 años, heredamos las tierras de nuestros tatarabuelos que vivieron aquí hace aproximadamente 100 años, pasaron a nuestros abuelos, padres y ahora estamos también nosotros. Seguimos firmes porque nosotros somos los dueños de estas tierras, desmentimos a este señor que dijo ser el supuesto propietario, no lo conocemos al señor, no tiene casa ni nunca vivió acá". Por libro de actas, las familias del lugar firmaron que no permitirán el cierre del camino para ascender hacia el santuario ni que se cobre el paso. Las familias que viven en la zona son Ignacio, Patagua, Toconás, Mamaní, Cruz y Tapia.