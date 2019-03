"Hay que salirse del escritorio y tomar contacto directo con la realidad"

¿Cuáles son las motivaciones que lo llevaron a candidatearse para la ciudad?

Las mismas que me llevaron a trabajar en la política, que tienen que ver con el servicio, el trabajo por el otro y con el otro. Entiendo que la política del siglo XXI tiene que estar de la mano del trabajo con el vecino, haciendo un trabajo en equipo, con miras a largo plazo donde vayamos avanzando a pequeños pasos pero que sean seguros y eso tiene que ver con un camino largo no exento de dificultades pero que es de la mano de todos los vecinos de la ciudad, sin importar la pertenencia política, sino que podamos todos entender que el compromiso de cada uno es fundamental para hacer una transformación de raíz, verdadera de nuestra realidad y nuestra ciudad.

Y eso requiere como siempre decimos, salirse del escritorio, en el caso de mi función como gerente de Anses, es algo que disfruto mucho, poder estar en el salón de atención, visitando a los centros de jubilados, centros vecinales y caminando los barrios, eso lo hicimos desde el primer día de la gestión porque eso me permite tomar un contacto directo con la realidad y saber cuáles son las cosas que no están bien y cuáles tenemos que mejorar. Poder tomar del vecino no solamente lo que puedan ser reclamos o cuestiones a mejorar, sino también las propuestas e iniciativas, que muchas de ellas han tenido que ver con la apertura del Punto Fijo de atención en Alto Comedero, que fue con el contacto y escucha activa con el vecino de ese barrio. Tuvimos reuniones con referentes del barrio y centro vecinales.

El impacto que tienen las medidas, las acciones que uno hace de la gestión cuando tienen raíz y cuando son consolidadas con el vecino, son soluciones de fondo y eso hoy es muy importante, poder hacer ver que antes un vecino que tomaba dos colectivos para ir a la Anses a presentar una libreta de AUH (Asignación Universal por Hijo), hoy tiene al alcance la posibilidad de hacer este trámite que lleva pocos minutos.

Hay que generar compromiso para construir comunidad, ese es un concepto que aprendí en el viaje a Japón que realicé hace un año y medio. Vi casos de distintas ciudades del mundo que aún en situaciones más adversas que las que podamos tener nosotros, hoy son ciudades sostenibles y desarrolladas porque tuvieron intendentes que fueron estadistas, que supieron ir al vecino, trabajar con ellos y generar acuerdos macro con el sector empresario, universidades, gremios, para establecer una visión de hacia dónde queremos ir.

¿Qué opina del adelantamiento de las elecciones para este 9 de junio?

Creo que el adelantamiento de las elecciones permite dar discusiones de lo que tiene que ver con los temas locales, ya sean a nivel provincial o a nivel municipal. Permite que después el votante pueda enfocarse en todo lo que tenga que ver con lo nacional.

En el caso puntual de nuestro proyecto, nos permite también mostrarle e invitar al vecino a que se sume a este equipo, que nos escriba, que esté en contacto, decirles a todos los vecinos y más allá del color político, que se comprometan porque es muy importante que quienes somos jóvenes dirigentes, nos acompañen a transitar nuestro camino, que nos digan aquellas cosas que hay que mejorar y que no están bien.

Sueño con una ciudad en que los vecinos les exijan a los políticos, donde hagan seguimiento de lo que están haciendo bien pero también enmarquen lo que haya que corregir, ser ciudadano no implica solamente mirar nuestros derechos, sino nuestras obligaciones.

Nuestro aporte será desde el lugar que nos toque, probablemente sea candidato por la ciudad, todavía hay que definir el rol que jugaremos pero dentro del Frente Cambia Jujuy, y acompañando el cambio que el gobernador Gerardo Morales lideró desde el año 2015.

Viene realizando un trabajo de campo en los barrios de la ciudad y en ese marco, ¿qué diagnóstico realiza?

Cada barrio tiene su propia problemática, ese es el primer punto, uno cree que hay problemáticas que pueden ser generales pero la realidad es que cada barrio tiene su propia situación. Hemos estado en el barrio Malvinas y vimos que tenían problemas de inundaciones y en Alto Comedero, en el sector B6, en lo que hace a cuestiones de seguridad.

El trabajo que nosotros venimos haciendo es meternos en los barrios, caminarlos y trabajar en el diagnóstico con el vecino y en base a las propuestas que surgen, establecemos prioridades de cuáles son temas que deberían abordarse con mayor urgencia.

Me llevo también que cada vecino que nosotros visitamos tiene una historia de vida bastante difícil pero lo lindo y lo que a nosotros nos llena y motiva muchísimo es poder ver que ese vecino salió adelante, que en algunos casos por un valor que nosotros también rescatamos y que nos parece fundamental es gracias a la comunidad y a su propio barrio.

El gran desafío que tenemos como vecino de la ciudad va más allá de las coyunturas y los problemas de cada barrio, tenemos que generar una visión de ciudad de largo plazo, donde el gran faro que tengamos por delante sea de cómo generamos oportunidades para nuestros vecinos, cómo potenciamos el sector privado en la ciudad a través de distintas actividades, la turística y la logística.

En vista a su postulación, ¿qué proyecto de ciudad tiene para la capital jujeña?

El valor agregado que podemos llevar es una nueva forma de hacer política, la promesa si se quiere que nosotros mantenemos siempre firme en todos los años que venimos recorriendo los barrios, que tenga que ver con esa cercanía y este trabajo con el vecino, con poder pensar una ciudad y propuestas con el vecino y con los valores muy importantes. Es un equipo que tiene diversidad de pensamientos, es un equipo muy heterogéneo pero homogéneo en los valores, donde la humildad es un factor diferencial, donde la verdad es otro factor fundamental, donde la juventud tiene un rol preponderante.

Hoy tenemos 25 jóvenes dentro del equipo que están coordinando distintas áreas de trabajo, son jóvenes que en algunos casos fuimos a ver en las visitas que hacemos todos los días y hoy tienen a su cargo responsabilidades de liderazgo dentro de sus equipos.

Nos interesa mucho la formación de nuestros jóvenes o de nuestros equipos, mantenernos permanentemente formados y actualizados desde el punto de vista técnico pero también haciendo territorio. No hay mejor manera de poder saber una realidad que viviendo y palpando esa realidad, de sentarte a tomar un mate con un vecino y nos comente toda situación personal y del barrio.

¿Qué medios utiliza para tener un acercamiento con el vecino?

Todo el trabajo que hacemos al salirnos del escritorio tratamos siempre de utilizar las redes para contar las historias de que el jujeño supo salir adelante y que trabaja para poder cumplir ese sueño.

Todo tiene que ver con que es posible poder realmente tener una ciudad donde tengamos desarrollo y oportunidades, porque son miles de jujeños que se levantan, trabajan y estudian para poder salir adelante. Lo que buscamos es la motivación en el resto de los vecinos para que puedan seguir ese camino y por el otro lado, también como la vía directa de contacto.

En definitiva el desafío que tenemos los jujeños para delante es trabajar en lo que nos une y en eso las redes sociales son muy importantes como canal directo, que es algo que tiene que ver con la política del siglo XXI con esto de la cercanía de poder estar presencialmente y que el vecino tenga la posibilidad de mandarte un mensaje, que vos le contestes que se pueda ver de resolver situaciones que tiene ya sean desde Anses.

A través del Facebook/Charly Carrillo los invito a los vecinos a que se sumen y participen con el equipo de trabajo que está integrado por vecinos que tienen distintos pensamientos y son de diferentes partidos políticos.

Nuestra ciudad se caracteriza por su tránsito caótico. ¿Tiene previsto consultar a profesionales idóneos para que aporten soluciones a las problemáticas?

No solamente el tránsito, cada uno de los temas que tenemos hay que hacerle un abordaje a fondo, pero vuelvo a insistir, según también, la situación de cada sector, por eso es muy importante el trabajo que estamos haciendo en cada barrio.

El tema del tránsito, en cuanto a la movilidad en sí, a poder generar corredores que permitan circular con mayor fluidez, todo lo que tenga que ver con el microcentro, el caos vehicular.

Obviamente que esto también hay que hacer un trabajo conjunto con instituciones que saben del tema, hay que hacer una puesta en valor de caso histórico.

La Ciudad de Buenos Aires es un excelente ejemplo de ese proceso de formación que tuvo el microcentro porteño (cuando viví en Buenos Aires) donde se logró un orden que me parece un proceso para seguir de cerca y en todo esto creo que la rueda ya está inventada, hay que tratar de tomar aquellos casos de ciudades que puedan llegar a ser parecidas a la nuestra y que hayan podido resolver satisfactoriamente este tema.