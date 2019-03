Una peligrosa calle con un pozo impide la circulación

Hay tres automóviles que no pueden salir, están a punto de desbarrancar y caer. Vecinos molestos piden soluciones.

"Parece un río enojado, no una calle, el otro día hubo un incendio y la ambulancia no pudo pasar", dijeron los vecinos del barrio 9 de Julio al hacer alusión a un tramo de la calle Mariano Sánchez de Loria, que se encuentra en paupérrimo estado impidiendo el paso de vehículos y transeúntes, pero lo peor es que por esta situación desde el mes de diciembre tres automóviles quedaron atrapados en la vereda de los domicilios de sus propietarios.

Piden mejoras en las calles los vecinos del barrio 9 de Julio, que es un sector que pertenece a Campo Verde.

Además, corren el riesgo de volcar ya que se encuentran muy cerca del límite del pozo que tiene una profundidad de un metro aproximadamente.

Los dueños de los vehículos temen que ante una fuerte lluvia, lo poco que queda de la vereda se desmorone y los autos caigan.

Una situación desesperante ocurrió hace una semanas cuando se incendió uno de los domicilios que se encuentra pasando esa arteria. La ambulancia y los móviles policiales tuvieron dificultades para llegar a esa casa debido a esta situación que requiere de una solución urgente.

No solamente corren riesgo los vehículos, porque, al ser una arteria muy transitada, muchos niños y adultos mayores circulan por ahí con el peligro de caerse en ese pozo que posee una gran cantidad de piedras.

9 de Julio se encuentra detrás del barrio Prensa, en un sector perteneciente a la zona del barrio Campo Verde.

"Es un desastre esa calle, así la fue dejando la lluvia. Pero en el mes de diciembre empezó a hacerse un pozo, cuando empezaron las primeras lluvias de verano. Cada vez que llueve está peor, ya parece un zanjón", mencionó Francisca Cruz, vecina del barrio.

También aseguró que en ese sector desemboca el agua cuando llueve, tapando ese pozo y empeorando aún más el estado de la calle Sánchez de Loria. En ese sentido, los vecinos que viven en cercanías a esa zona se encuentran muy molestos porque ya presentaron notas a las autoridades municipales y aún no obtuvieron respuestas.

VECINA / NO PUEDE SACAR SU VEHÍCULO DESDE EL MES DE DICIEMBRE A CAUSA DEL MAL ESTADO DE LA CALLE.

Los más perjudicados, sin lugar a dudas, son las familias que poseen los vehículos que quedaron varados en ese lugar desde diciembre. Precisan que de manera urgente se tape el pozo para poder sacarlos de esa vereda.

En ese sentido, Cruz comentó que "pasando esa calle hay muchas casas por eso por ahí suelen pasar muchos vehículos. El otro día el conductor de una camioneta no se dio cuenta y no vio el zanjón y quedó atrapado en el lugar, es más, casi vuelca. Puede pasar una tragedia porque ese barranco está como escondido. Lo mismo ocurrió con motos que se metieron y quedaron ahí estancadas".

Con respecto al estado de las otras calles de 9 de Julio indicó que hay muchas en mal estado pero lo urgente es arreglar la Sánchez de Loria que es la que peor está.

"A veces los vecinos arreglan las calles que están mal, tirando escombros en los pozos pero en este caso es imposible hacer algo. Necesitamos máquinas para que tapen el zanjón que se formó", añadió.

Por su parte, Plácida Torres una de las vecinas que tiene su automóvil atrapado a causa del estado de la calle afirmó que, "necesitamos urgente que vengan a solucionar este problema, no podemos sacar el auto y estamos esperando que por lo menos vengan a rellenar".

"Tenemos miedo que cuando llueva fuerte, el agua nos lleve el auto, de arriba viene la lluvia y corre por acá como si fuera un río. Siempre estuvo feo este lugar pero nunca tanto como lo está ahora", agregó.

Al respecto manifestó que "nadie nos quiere ayudar con esto, ya le dijimos al centro vecinal pero ellos nos dicen que tiene que pasar la época de lluvia recién para que puedan hacer algo. No puede ser que desde el mes de diciembre no podamos sacar el auto, mi hija juntó firmas y presentó notas en todos lados y todavía no recibimos ninguna respuesta".