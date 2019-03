Frencia: "Más nivel, es más gratificante"

La mesura de Gustavo Frencia transmite seguridad aunque haya muchos atletas que quieren destronarlo en la 13º edición del Gran Maratón El Tribuno de Jujuy.

Y en la charla telefónica con nuestro matutino confesó que "siempre que haya más nivel, es más gratificante" en vistas a lo que será el domingo 2 de junio en el predio del RIM 20.

"El maratón de El Tribuno está puesto en mi calendario y es algo que espero todos los años. La gente de Jujuy y de la organización me trata muy bien; es una prueba muy particular que corro hace 5 años, es un circuito muy duro y técnico pero ya lo conozco de los años que fui y ya sé a lo que me enfrento. Sé donde hay que apurar y dónde hay que cuidarse, es un punto a favor de conocer el circuito y el clima porque en 2018 estuvo pesado por el viento Norte, se sintió bastante, pero gracias dios pude ganarla. Además los premios son buenos y eso me da muchas ganas de ir y confirmarla en el calendario personal", empezó contando el riojano.

Luego aclaró que "siempre que haya más nivel, es más gratificante para mi; tampoco me gusta ganar una carrera fácil y las veces que fui a Jujuy, el segundo siempre fue alguien diferente y eso me gusta, pero que vayan más atletas de nivel me hace que me prepare mejor para tener una buena carrera peleando en el podio o ganarla", agregando que

"me estoy entrenando fuerte tuve una lesión en enero, un desgarro en el cuádriceps, nunca me había pasado antes pero estoy entrenando bien hace tres semanas y voy a meterle todos estos días que me quedan de marzo, abril y ya a mitad de mayo voy al máximo para llegar bien a El Tribuno. Seguramente iré sólo, pero por ahí se suma algún atleta de La Rioja. Mis entrenamientos en la semana son 5 sesiones de doble turno, sábado y domingo un sólo turno, pero el domingo con un fondo largo de 26 a 30 km. Y diariamente sumo entre 28 a 30 km. El 25 de mayo voy a estar compitiendo en el Maratón de Fiestas Mayas en Buenos Aires en 10km", detalló.

De todas formas el atleta admitió que "ahora estoy haciendo más carreras de calidad que cantidad, voy a hacer menos competencias en el año pero de mejor nivel y ahí está la de El Tribuno. Lo que más quería era ganar las 5 veces seguidas, pero un año me ganó 'Chelo' Fabricius y el año pasado volví a ganar, así que llevo 4 ganadas y un sólo segundo puesto. Y espero ahora poder hacerlo por 5ta vez en lo más alto del podio", señaló Frencia.

Por último se animó a brindar un consejo "para la gente que nunca corrió, que se anime y sea parte de la gran fiesta que es el maratón. Es lindo estar en la línea de largada en las diferentes distancias. Y a la gente que ya corre que entrene de la mejor manera en ese objetivo para llegar bien al día de la competencia con hidratación, alimentación y con los previos chequeos médicos", selló.