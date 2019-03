Se está formando en nuestra provincia el Movimiento de Músicas Mujeres de Jujuy, para lo que se están autoconvocando. La primera reunión fue el pasado sábado, y en este momento se está invitando a la segunda, que tendrá lugar este sábado a las 16 en Independencia 466.

Conversamos con Eugenia Mur, Maryta de Humahuaca, Delicia Valdéz y Ana Quinteros, cuatro de las ocho mujeres músicas que estuvieron presentes en la primera reunión. Ellas comentaron que la convocatoria es no sólo para mujeres músicas que estén en actividad, sino también para quienes nunca ejercieron por alguna razón.

Eugenia Mur, joven cantora militante por los derechos de la mujer, explicó que en la primera reunión "estuvimos conversando, conociéndonos, contándonos nuestras experiencias dentro del ámbito musical, y estableciendo estrategias a partir de las problemáticas que empezamos a detectar". Lo cierto es que ya se delinearon tres acciones en primera instancia para este grupo como ser "en primer lugar poder dar luz a este Movimiento de Músicas Mujeres de Jujuy, para que sea un espacio que nos nuclee, que nos represente, y a partir del cual podamos generar nuevas acciones; en segundo lugar poder hacer ciclos musicales que nos permitan visibilizar nuestra música y generar circuitos culturales en Jujuy, en los cuales podamos desempañarnos como trabajadoras del arte y la cultura; y por último, realizar la primera encuesta de mujeres músicas en Jujuy para poder tener el panorama claro de quiénes somos, cuántas somos, características de este sector de la sociedad que trabaja con la música; y a partir de esa información poder hacer un registro de las propuestas musicales femeninas en la provincia, para poder además ofrecerlos en circuitos fuera de la provincia", mencionó Mur.

Por su parte, Maryta de Humahuaca, quien está en un generación intermedia entre las más jóvenes y las mujeres que transitaron los escenarios en otros momentos en lo que no estaba tan en boga la defensa de los derechos del género, expresó que "es ya un motivo de celebración, el hecho de que las mujeres que estamos ahora, hayamos tenido un primer conversatorio. Dentro del núcleo de la actividad de las mujeres, yo que pude compartir con cantoras de otra generación con Mirta Vilca, Adela Guerrero, Ester Yolanda, entre otras, puedo decir que en ese momento de la historia nos ponía muy en competencia a todas, con comentarios como ’vos sos muy joven todavía para tener un disco’, y que en realidad no era una actitud de las propias mujeres, sino del machismo que te hacía competir entre hermanas, y no te dejaba aunarte, para entre todas ir al frente como está pasando ahora".

Y valoró que haya "muchas cantoras que son referentes en la música de Jujuy, que se están plegando como Mercedes Mansilla, a las cosas que organizamos".

Maryta también manifestó que más que la palabra "reconstruir", ella prefiere usar la de "’regenar’ el pensamiento de todas nosotras, para a partir de esto que nos impusieron y que tanto nos dañó; para lograr una unión sólida y poder caminar todas juntas hacia un mismo objetivo.

Todas nos podemos destacar y tener una continuidad laboral.

Queremos que todas tengamos la oportunidad. Cada una de nosotras viene de hace mucho tiempo ’pechando’ su carrito solita", comentó.

Finalmente, Ana Quinteros manifestó que lo interesante también es partir de la idea de que el movimiento pueda debatir políticamente desde las diferentes posiciones que se tomen dentro del grupo.

En la primera reunión además de las cuatro músicas mencionadas, estuvieron Noelia Gareca, Daniela García, Paola Palacios y Ruth Alonso. Además se unió a ellas Sara Domínguez, enfermera muy interesada y estudiosa de la cuestión de género, que se puso a disposición del movimiento.

Convocatoria amplia

Haciendo una estimación "a ojo", nombrando a las que cada una se acuerda, suman más de 50 las mujeres músicas en capital, a las que deben sumarse las decenas de artistas femeninas de la música en el interior de la provincia.

Sólo pensando en las bandas de sikuris de mujeres y las cuadrillas de copleras, se suman muchas más. Por esto es que la convocatoria es amplia, para todas las que se dedican a la actividad relacionada con la música, y las que no pudieron hacerlo aún.