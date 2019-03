En el comercio afecta al consumo y los empleados

Entre los sectores que directamente se ven afectados a raíz del constante incremento del dólar, se encuentra el mercantil. Desde el Centro de Empleados de Comercio consideran que afectará directamente a través de la baja de las ventas que terminará incidiendo en el recorte de personal. Recordó que el sector viene perdiendo poder adquisitivo desde hace tres años y que no obstante se están iniciando las paritarias nacionales y van por al menos entre un 20 a 25 %

"Afecta fuertemente porque genera un aumento de bienes de consumo, los empresarios que ya están peleando con el sistema impositivo, el aumento de las tarifas de servicios públicos, al aumentar los bienes de consumo va a caer la demanda y las ventas, y eso nos coloca en situación de absoluta vulnerabilidad, porque el empresario va a tratar de que le cierren los números, y la única manera es con el costo laboral", precisó Miguel Mamaní, secretario del Centro de Empleados de Comercio.

Explicó que es donde entran los trabajadores por ser parte de los "costos fijos" con lo cual lamentablemente los empresarios toman decisión de despedir personal o reducir la jornada de trabajo.

"En lo que va del año, por lo menos 50 puestos de trabajo se han perdido, son datos que no manejo con precisión pero es un estimado en general, y estoy hablando de lo formal", recordó y estimó que el número sería mayor porque hay empleados no registrados, que cuando cierran le dicen que no vuelva a trabajar y no tienen mucho que hacer.

Dijo que esperan que el Gobierno nacional cambie la política económica por considerar que este panorama es "insostenible". "Necesitamos un aparato productivo que pueda fabricar todo lo necesario para que los trabajadores y los ciudadanos podamos hacer bienes de consumo, que sea producción nacional, y no como está pasando ahora que la apertura de las importaciones ha hecho que se puedan traer cosas que se pueden producir en el país", precisó.

Se refirió a que viene uva de Chile y otras frutas de Brasil por lo que entiende que no se puede competir con el exterior.

Iniciarán paritarias

El referente del Centro de Empleados de Comercio, Miguel Mamaní sostuvo que el sueldo de los empleados en los últimos tres años, viene perdiendo su poder adquisitivo, y se va deteriorando más.

Recordó por ello que las paritarias del 2018 se cerraron en marzo, cuyo último incremento fue del 6% con el que llegaron a un 45% anual. Para este año, anunció que ayer se reunieron los directivos de la Federación que los nuclea con la Cámara del sector para definir el incremento salarial del 2019, cuya negociación estimó será muy dura, y que se aspira al menos de entre el 20 a 25%.

Más precariedad

“Afecta de manera negativa, puede repercutir en todos los precios, tarifas dolarizadas y nosotros mayor precariedad que la que tenemos hoy en día”.

Las opiniones

TUCA GARRIDO, JUBILADA

“Uh! afecta una enormidad porque no alcanza el sueldo, la jubilación, nada, no se llega para la canasta familiar ni nada. No llegas ni al 10% con el sueldo. He tenido que reducir un 50% de muchas cosas y he dejado de pagar internet porque no es tan necesario”, precisó.

JESÚS GUZMÁN, EMPLEADO

“En ese sentido el dólar afecta, por supuesto, más en la mayoría de la gente que tiene problemas económicos. Porque con el aumento del dólar aumenta la nafta, repercute en la mercadería diaria, la carne, en todo. Yo tuve que vender una moto para poder solventar gastos y pagar cuentas que nos atrasamos”.

MARIANA JURADO, INDEPENDIENTE

“El dólar que aumenta significa más pobreza para Jujuy. Creo que no debería aumentar tanto porque no alcanza para nada. Uno trabaja para el boleto y ni para cocinar alcanza. Reducimos en todo sentido, compro pan, el azúcar y para cocinar y no alcanza para nada, como si no hubiera trabajado”.

DANTE SEGOVIA, EMPLEADO

“Si sube el dólar se desvaloriza el peso, por ejemplo ya no alcanza nada para ir a comprar al super. Antes la diferencia era que cuando uno hacía una compra llevaba mucha mercadería pero ahora no.

Hemos reducido en todo sentido, para economizar en la comida básicamente”.

TERESA CHAUQUE, JUBILADA

“Todos los días suben las cosas, para qué vamos a hablar de la comida, yo a veces me salgo de los super. Tuve que cortar el canal, y después tuve que poner porque tengo mi nieta que estudia, eso me complica mucho. No estoy gastando en medicamentos por suerte me da la obra social”.

VALERIA SEGOVIA, ESTUDIANTE

“La verdad que nos afecta bastante más si somos desempleados o estudiantes. A mí me costó mucho el año pasado por el tema de la cuota de la escuela, y tuve que dejar este año y tengo que buscar un trabajo para ayudar a mi familia y ver luego si estudio. Complica el aumento de luz que aumentó bastante”.

CARLOS CHUMACERO, ESTUDIANTE

“Personalmente es muy difícil de cómo tenemos que arreglarnos para pagar las cuentas, y es muy complicado. Mi familia tiene un ingreso económico estable, pienso en otras familias que no. Nos retiramos de algunos gastos y planes de renovación de la casa, pero son cortes que tenemos que hacer para subsistir”.

JUANA VÁZQUEZ, JUBILADA

“La verdad que nos tiene mal el dólar, no podemos vivir, está muy caro todo. Por ahora no dejé de comprar nada, pero en realidad la leche está recara y yo que por mis huesos la tengo que comprar igual, y los medicamentos se fueron mucho, están muy caros y justo ahora debo ir a comprar”.