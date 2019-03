Víctor Cruz y su gran momento deportivo

Víctor Cruz sueña a lo grande. El gran momento deportivo que atraviesa el atleta de montaña le valió doble convocatoria de la Confederación Argentina de Atletismo, Cada, para ir al Mundial trail running de Portugal y el Sudamericano de Venezuela.

Así y todo, al atleta de Monterrico cada paso que da le cuesta el doble. "Son contaditos, mi familia, el diputado Nilson Ortega, Canal 2 con el señor Horacio De Lucca, ellos siempre están apoyándome, concejales, Intendente de Monterrico me ayudaron con lo que pudieron, ahora voy a hacer un bono contribución para recaudar fondos y poder viajar a Portugal, tengo que tener 30 mil pesos para viajar, la Cada no se hace cargo de todo, pero es un tema económico y si me pongo a pensar en todos los obstáculos terminaría bajándome como todos mis colegas", comentó al tiempo que agregó "no tengo beca de la Secretaría de Deportes de la provincia, piden demasiados papeles y yo estoy para entrenar, se me sumó si un sponsor de ropa Scat Sport", apuntó. Pero dejó en claro que "trato de dejarte de lado las cosas negativas y centrarme mas en el objetivo, la pelea y voy en busca de mi sueña que es estar en el mundial".

Estando en el norte de pretemporada, Cruz se vio en problemas económicos "lloré, no tenía para comer, hasta pensé en volverme, pero al otro día era un día nuevo, una nueva oportunidad, salí a entrenar como si nada, después pude hacer unas changuitas, gané algo de dinero y me ayudó para poder comer", contó.

Víctor es de perfil bajo, por eso consultado si se dio cuenta que ya es un atleta de elite respondió: "No sé si soy un atleta de elite, pero si te puedo asegurar que trabajo con mucho profesionalismo, es más te digo que no tengo trabajo, yo vivo de esto y para esto, soy un profesional de lo que hago, únicamente me dedico a esto y los resultados se ven, clasificar a Sudamericano y al Mundial es muestra del trabajo diario".

Víctor Cruz siente que no tocó techo, puede dar mucho más "creo que no es por alabarme ni nada, pero todavía tengo muchas cosas por corregir, por seguir trabajando, mejorando, creo que todavía no toqué mi techo, siento que puedo dar mucho más, pero si estoy corriendo bien, lo tengo que admitir, vengo de correr con los mejores del país, codeándome con ellos y ganando aquí en el norte, ganando en el sur, en el centro, donde fui gané y estuvimos muy bien producto del entrenamiento", subrayó al tiempo que agregó "pero todavía no toco techo, no llegué a mi nivel máximo, creo que el mundial es el punto para demostrar donde estoy parado".

Los interesados en colaborar con Víctor Cruz podrán contactarse al teléfono 388-5959259.

Presente en el 13º Maratón El Tribuno de Jujuy

Víctor Cruz bajará del norte unos días antes de viajar a Portugal y coincidirá con el gran maratón de El Tribuno de Jujuy, prueba que por supuesto estará presente.

“Me encantaría correrla, en mis tiempos siempre me inicie corriendo calle, el año pasado corrí en julio 42 kilómetros en Tucumán, entramos haciendo podio, para mí fue un gran debut correr 42 de calle, me encantaría correr El Tribuno, son 10 kilómetros, convoca mucha gente, tiene mucha repercusión en redes sociales, sería lindo para mi correrla”, expresó.

El atleta de montaña sabe que “ningún jujeño la pudo ganar, siempre la gana un atleta de afuera, vienen muy buenos corredores de afuera, creo que es un lindo desafío sacar el año redondito, hay que trabajar queda tiempo”.

El objetivo, al ser 10 kilómetros, será pelear por los puestos de vanguardia, acostumbrado a estar siempre en el podio “será un lindo desafío poder estar presente en un maratón de mucho prestigio y pelear por ser el primer jujeño en hacer que el título quede en casa, sería un otro sueño poder cumplirlo”, finalizó Víctor Cruz.