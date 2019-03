"Lo que me ayuda es llevar siempre a Jujuy conmigo"

GRAN COCINERO / EN SU ESTADÍA EN JAPÓN DELEITÓ A SUS CERCANOS CON PLATOS JUJEÑOS Y POTENCIÓ SU GUSTO POR LA COMIDA LOCAL.

Lisandro Chagra dejó la provincia y el país hace poco más de 10 años en busca de nuevos horizontes y desafíos laborales. Él es contador egresado de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) y actualmente vive en Madrid, España.

Lisandro trabajó durante varios años en el sector minero, puntualmente en Mina Pirquitas y fue en esa época de su vida que le surgió la oportunidad para trabajar en minería en Panamá y sin dudarlo la tomó. "Me fui porque me parecía excitante la posibilidad de salir del país y de ampliar mis horizontes sumado a que me tiraba mucho el bichito de la aventura", contó.

Y así empezó el largo y enriquecedor recorrido, sólo y en un país completamente desconocido se dedicó de lleno a su trabajo, el mismo que le permitió el reencuentro con su mejor amiga después de un año y medio sin verse. "Yo tenía que armar mi equipo de trabajo y pensé en mis amigos de la Unju ya que siempre tuvo muy buen nivel en Ciencias Económicas. Fue así que Sole, que es como mi hermana, viajó y se sumó a mi equipo", contó Lisandro.

Después de una muy buena experiencia en Panamá y que duró cinco años, el viaje no terminó ahí, por trabajo y por placer pudieron recorrer varios países de Centroamérica como Guatemala, Costa Rica y el sur de México y ya de regreso a Panamá una nueva oportunidad les marcó el mapa.

El próximo destino fue Tokio, Japón. Una estadía que se extendió durante cuatro años para Lisandro y mucho menos para Sole, que no terminó por acostumbrarse a esa nueva y estructurada cultura. "Fue un choque cultural muy duro", comentó el contador.

Así, una nueva etapa en la vida de Lisandro comenzó, y no sólo se trató de un cambio geográfico sino también de convicciones y elecciones laborales. Tras haberse dedicado durante mucho tiempo a la minería, a los metales como el oro y los diamantes que en su gran mayoría son destinados a la elaboración de joyería, decidió cambiar de rubro en su ámbito laboral y dedicarse a las energías renovables.

SIEMPRE ACOMPAÑADO / DISFRUTANDO CON BUENOS AMIGOS QUE SE HIZO EN EL CAMINO.

Sobre la experiencia en Japón Lisandro indicó que "al principio el choque cultural fue muy fuerte", pero que afortunadamente pudo adaptarse gracias al inglés y a algunas frases clave aprendidas en japonés. Su amiga Soledad no tuvo la misma suerte, no logró acostumbrarse y se fue.

Luego de su estancia en Japón que incluyó también mucho tiempo en Vietnam le "picó otra vez el bichito del cambio", y habiendo sido su próximo destino Madrid, donde también por motivos laborales se traslada constantemente a Londres, París y Ámsterdam.

Así, haciendo base en Madrid, Lisandro trabaja actualmente en un nuevo proyecto que se dedica exclusivamente a la energía solar fotovoltaica, que promete ser uno de los más grandes de Europa.

La distancia

"En estas dos últimas generaciones hemos tenido un cambio radical que nos ha permitido viajar sin complicaciones, en menos tiempo y a precios accesibles. Además si extrañas llamas por teléfono en tiempo real, y sin costo gracias al Wifi", explicó. Sin embargo destacó que lo que se extraña es el contacto directo con los afectos, por lo que cada fin de año "esté donde esté, voy a visitarlos" y durante el resto del año "lo que me ayuda es llevar siempre a Jujuy conmigo. Contantemente estoy cantando una zamba y cada vez que me dan ganas me cocino algo típico de allá".

Entre sus planes está permanecer unos dos o tres años más en Madrid y luego mudarse a Centroamérica.