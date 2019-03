La titular del Superior Tribunal de Justicia, Clara De Langhe de Falcone, dio inicio a un nuevo Año Judicial en un acto en el que reafirmó su compromiso en pos de la Justicia sin presiones, expresando que "la política no debe meterse en el Poder Judicial". Además aseguró que "no me presiona nadie", agregando que el día que sienta presión "me mando a mudar".

Por otro lado, la funcionaria hizo un recuento de los logros obtenidos durante su gestión en lo referido a la descentralización de las sedes del Poder Judicial, destacando la construcción de los edificios en las ciudades de San Pedro, Libertador General San Martín, Perico y Humahuaca. Y también anunció que está en marcha la construcción de una sede judicial en La Quiaca, con la que se complementaría el plan de descentralización del servicio de justicia en el interior de la provincia.

Destacó la remodelación y refuncionalización de los edificios en los que funcionan los juzgados y aseguró que seguramente habrá mucho más por hacer, pero que con el trabajo de los equipos del Poder Judicial se han logrado espacios cómodos y modernos que "eran muy esperados" por los integrantes de ese poder del Estado.

"No creen en la Justicia"

Previamente al acto de apertura de un nuevo Año Judicial, la titular del STJ dio una conferencia de prensa en la que expresó sus opiniones sobre diferentes temas, como las presiones políticas, su mirada sobre el garantismo, "la puerta giratoria" y el descreimiento de la gente en la Justicia.

Al reflexionar sobre la mirada que tiene la gente, la jueza afirmó que "la sociedad no cree en la Justicia", y aseguró que ese descreimiento es consecuencia de "la puerta giratoria" que es la que "aleja a la sociedad del Poder Judicial". Dijo saber de quienes depende "la puerta giratoria" y afirmó que "todavía quedan jueces que no entienden que hay dos instrumentos que hay que aplicar: la Constitución y el Derecho, y que la política no debe meterse con el Poder Judicial. Cuando la política se mete en el Poder Judicial se pierde la credibilidad".

Falcone reafirmó este concepto al indicar que "todavía hay jueces que no entienden el sentido de lo que es la Justicia", y parafraseando a Hamilton y Aristóteles dijo: "la Justicia significa dar a cada uno lo que le corresponde, por más que el otro que no recibió lo que creía merecer no esté conforme".

Ante la consulta sí cree en el garantismo afirmó: "estoy en contra del garantismo, yo entiendo que no hay diálogo en la sociedad, que hoy cualquiera imputa cualquier cosa, sin saber. Dicen por ejemplo: ‘ah, mirá esa mujer es presidenta y es expropiadora de menores’, sin saber nada y sin conocer quién es el otro. Mientras no se recuperen los valores no habrá una sociedad con Justicia. El garantismo a veces beneficia a los ciudadanos y a veces no. Si el garantismo es tomado al estilo Zaffaroni estamos todos fritos", remarcó la presidente del STJ jujeño.

Sobre si recibe presiones políticas en su accionar, Falcone comentó: "a mí no me presiona nadie, desde el momento en que me sienta presionada me mando a mudar porque no necesito vivir del sueldo que da el cargo de vocal del STJ. Tengo mi vida hecha y vine a este trabajo para asumir mayores responsabilidades. Yo prefiero decirle a la gente, aunque no tenga un fallo como el que esperaba, que ‘has creído y quizás te mintió el abogado’. Porque los abogados somos mentirosos, a veces por interés económico y a veces por desconocimiento".

También se refirió a la recusación realizada al juez Isidoro Cruz en el marco de la "Megacausa", y dijo "es un fallo vergonzoso, se ha vulnerado lo que ha dicho la Sala Penal del STJ, se ha vulnerado lo establecido por la Cámara de Apelaciones, una acordada de este Poder Judicial y se vulneró la ley de secuestro. Porque los fiscales solamente tienen la custodia de los bienes secuestrados, quienes los entregan provisoriamente son los jueces. El doctor Cruz está viendo cómo se va manejar ante semejante vulneración".

"El pecado es bajar la cabeza"

También en su discurso en el salón "Vélez Sarsfield" que dejó inaugurado un nuevo Año Judicial, instó a los jueces a no dejarse presionar y les pidió no cometer "el pecado de bajar la cabeza".

"Sepan ustedes que me hago cargo yo. Pero cada uno de los jueces también debe ponerse la mano en el corazón del llamado que más de una vez la política les ha hecho para que apliquen el fallo a gusto del político de turno. Muchas veces fallamos con algo que no le corresponde al que acudió a nosotros y ahí dejamos de lado la corresponsabilidad", dijo la funcionaria judicial.

Refiriéndose a su pertenencia política "es verdad que muchas veces me cuesta poner una firma, porque también creo en un proyecto político y porque a veces no encuentro respaldo de ustedes, necesito de esa corporación para defender los instrumentos que la Constitución y la Ley nos da. Sino no sirve. Nos ganan los de afuera que interpretan la Constitución y las leyes como ellos quieren. Allí esta nuestro pecado, el bajar la cabeza".

Luego destacó el trabajo que hicieron los equipos del Poder Judicial y anunció que el próximo desafío es construir la Ciudad Judicial en el terreno ubicado en el barrio Bajo Alviña.

Autoridades que estuvieron presentes

El acto de apertura fue presidio por el vicegobernador de la Provincia Carlos Haquim, acompañado por los jueces del Superior Tribunal de Justicia, Clara De Langhe de Falcone, Francisco Federico Otaola, José Manuel del Campo, Sergio Ricardo Gonzalez, Sergio Marcelo Jenefes, Laura Nilda Lamas, Pablo Baca y Beatriz Altamirano.

También estuvo presente la presidenta de la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca, Vilma Molina; el fiscal general del STJ, Alejandro Ficoseco; el ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi, y el ministro de Seguridad, Ekel Meyer.

También estuvo la fiscal general adjunta del STJ, Aida Dajer, la defensora general del Ministerio Público de la Defensa Civil, Susana Traillou; legisladores nacionales, autoridades de colegios profesionales como el Colegio de Abogados, Fernando Zurueta; el vicepresidente del Colegio de Martilleros, Carlos Petrelli; abogados del foro, fuerzas de seguridad y empleados judiciales, entre otros.