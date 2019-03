Piden informe a Nación por el faltante de vacunas en distintas provincias

Mediante la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación y la presentación de una nota en el ministerio conducido por Stanley, el diputado nacional del Fpv, Santiago Igon, solicitó un informe sobre la entrega de vacunas por parte de Nación.

“El año pasado se aprobó la nueva ley de vacunas, y de acuerdo a lo que dicen los ministros de salud de distintas provincias, no la están cumpliendo, no están entregando las vacunas en tiempo y forma” sostuvo el diputado. Aclaró que “esto no está sucediendo solo en Chubut, a Entre Ríos y a Santa Fe tampoco llegaron las vacunas, por eso el pedido de informes es sobre las 24 jurisdicciones”.

“Es muy grave no entregar vacunas, están jugando con la salud de la población” expresó Santiago Igon, y agregó que “en enero, cuando sufrimos el brote de Hantavirus, tuvimos que escuchar el ministro de Salud de la provincia denunciando en los medios nacionales que Nación no enviaba los insumos necesarios para afrontar el brote, ahora no mandan vacunas”.

Al menos 10 tipos de dosis faltantes en Jujuy

El actual calendario de vacunas tendría un faltante de al menos 10 tipos de dosis en la provincia.

Según se pudo saber, las vacunas correspondientes al segundo trimestre que escasean son: Hepatitis A Pediátrica, Pentavalente, DPT – Acelular, Varicela, VPH – Cuadrivalente, Salk (IPV), Meningococcica ACWY 135, rotavirus y antirrábica humana. Mientras que, la antigripal pediátrica y para adultos informaron que aún no llegaron al país.