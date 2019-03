Propuesta 2019 de la Escuela de Música "Federico Frings"

Ya comenzaron las clases en la Escuela de Música "Federico Frings" que dirige Nahuel Muñoz Storni, en José de la Iglesia 1.166. Recordemos que se trata de una institución que forma músicos y cantantes desde los 3 años de edad, que trabaja a partir de la Fundación Viento Norte, que nace para "generar trabajo genuino, independiente del Estado Provincial y Municipal ofreciendo servicio de actividades culturales", explica el director.

Este emprendimiento que ya tiene un tiempo en Jujuy, ofrece para este año clases de canto, violín, cello, contrabajo, viola, guitarra, charango, ukelele "que nos pidió mucha gente" -aclara-, aerófonos andinos, fagot, saxo, clarinete, piano y percusión (batería, bombo, cajón peruano, tumbadoras). Para esto se cuenta con un amplio staff den profesores.

Las clases son personalizadas, se dictan una vez a la semana, y además cuentan con materias complementarias para aprender a leer música, ensambles, yoga, etc.

"La idea es que el aprendizaje sea práctico, rápido, que toquen mucho, y por eso por ejemplo, cada tres meses, hacemos que se suban a un escenario, ya sea acá en la escuela o en alguna sala cultural", comentó.

Explicó que la escuela es un espacio para el que "tiene pendiente cantar o tocar", y contó la experiencia de "un hombre que toda su vida se dedicó a la albañilería, en el verano estuvo tomando clases en la escuela, y terminó tocando la guitarra que era lo que él quería. Es eso, lo que buscamos. Ese es mi laburo", continuó.

Las inscripciones se pueden hacer en cualquier momento del año puesto que las clases no cumplen un ciclo lectivo. "No son clases con un ciclo lectivo, no seguimos una currícula general sino que nos vamos adaptando a la velocidad del que viene, hay gente que es estudiosa, y hay gente que viene a practicar. Son cosas distintas y van a velocidades distintas", se explaya Muñoz Storni.

Sobre el financiamiento de la escuela explicó, que si bien se paga una cuota, la institución no tiene fines de lucro, sino que lo que se recauda se reinvierte.

Dada la difícil situación, el director se atrevió a solicitar a quien tuviera instrumentos musicales de cualquier tipo que no estén siendo utilizados, a donarlos, sobre todo un piano. "Nosotros los ponemos en condiciones y los utilizamos", explicó, "y un piano se nos hace necesario porque los alumnos entrenan en teclados, pero necesitan practicar sobre el piano, que tiene otro peso y otra respuesta".

El staff de docentes está integrado por Cynthia Trouve (yoga); Nicolás Cazón (guitarra inicial); Noemí Quipildor (jardín); Jorge Cañari (acordeón / lenguaje); Sebastián Ahuad Batería (percusión); Mario Lizárraga (quena, guitarra y medios electroacústicos); Yesica Vilca (piano); Fernando Avila (charango); Gabriel Lozano (trombón); Darío Lozano (trompeta); Cristian Fath (saxo); Facundo Argañaraz (cuerdas frotadas inicial);Tomás Cazón (contrabajo); Mónica Rodríguez (yoga); Macarena (tango); Pablo Scornik (danzas circulares); Juliana Budzko (canto).