Dispar acatamiento en escuelas de Palpalá

El inicio del ciclo lectivo que oficialmente inició ayer para el Gobierno provincial, se vio afectado en algunos establecimientos educativos de Palpalá, debido a la adhesión de algunos docentes a las medidas de fuerza convocadas por los gremios Adep y Cedems.

En algunas escuelas rurales de la zona como la de Carahunco, la medida de fuerza docente tuvo un alto impacto.

Con este panorama, el movimiento en la ciudad siderúrgica no fue el que se esperaba para el inicio de las clases. Es que habitualmente la vuelta a las aulas supone una notable presencia de alumnos y con ellos un marcado bullicio, propio de los niños y adolescentes.

Esta situación se vivió solo en algunas escuelas, ya que en otras la adhesión de los docentes a la medida de fuerza impidió el inicio de clases.

En esta ciudad, el acatamiento fue muy dispar; los padres debieron comunicarse con las instituciones a la que sus hijos asisten para informarse con mayores detalles cómo seria la jornada, debido a que algunos docentes se adhirieron a la medida de fuerza y otros no; esto causó incomodidad especialmente entre los padres, por cuanto para cada caso en particular debían averiguar si el docente de su hijo asistiría o no.

En la escuela "General Savio" Nº 119, los grados más bajos como 1º, 2º y 3º tuvieron actividad en la mañana, en tanto que los grados más elevados la situación fue dispar.

Cabe mencionar que el período de inscripción continúa en algunas escuelas primarias. En las escuelas rurales como la de Carahunco el paro se sintió en esta oportunidad.