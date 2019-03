En Mendoza no está permitido ir a clases con pañuelos a favor o en contra del aborto

Este miércoles comenzaron las clases en todo Mendoza y los jóvenes que llevaron el pañuelo verde a favor del "Aborto legal, seguro y gratuito" o el celeste "A favor de la vida", debieron quitárselo.

Es que según el reglamento escolar no puede haber ningún distintivo de este tipo en los alumnos.

"No hay ninguna resolución específica para esto, pero dentro del estatuto está que no se puede ir a clases con ningún estandarte, ni bandera política o religiosa. No hay algo específico de los pañuelos, es una regla general", argumentaron desde la Dirección General de Escuelas.

Por este motivo, los estudiantes que acudan a clases con alguno de estos pañuelos podrán ser sancionados según el reglamento fijado por la DGE.

Fuente: Diariouno.com.ar