Dos variantes en Gimnasia para recibir a Los Andes

Gimnasia y Esgrima no juega al misterio. Ayer en la práctica de fútbol formal quedó confirmado el "once" que será de la partida el lunes ante Los Andes por una nueva fecha de la B Nacional en el estadio "23 de Agosto" desde las 18.

Sucede que de entrada Ignacio Sanabria no estará porque llegó al límite de amarillas, entonces el DT Carlos Morales Santos apuesta al ingreso de Nicolás Benavidez en el lateral izquierdo. La otra variante, el regreso a la titularidad de Fabián Muñoz por Enzo Serrano lesionado.

Y aunque el uruguayo Diego Martiñones hizo solamente un bloque de los dos programados en Papel NOA por una sobrecarga, se estima que no tendrá problemas en ser de la partida. Igual, en caso de no llegar ingresará Nicolás Contin.

Así, el "once" de Gimnasia será con De Giorgi; Ferreyra, Sánchez, Nazario y Benavidez, Morales, Frezzotti, Muñoz, Córdoba, Callejo y Martiñones.

El plantel trabajará hoy y mañana en horario matutino.

En tanto, el volante ofensivo Fabián Muñoz vuelve a la titularidad en Gimnasia, "la verdad que contento de tener la oportunidad de nuevo de ir de titular, es un partido clave, importante para nosotros, necesitamos comenzar a sumar de a tres de local y es a lo que apuntamos en el partido del lunes", apuntó.

El jugador "albiceleste" espera que el equipo visitante salga a jugar, "esperemos que Los Andes salga a jugar, la verdad que todos los equipos que vinieron hasta el momento se defendieron, pero más allá de eso nosotros tenemos que estar preparados para cualquier panorama que se presente, así vengan a defenderse o salir a presionar, nosotros tenemos que saber resolver las situaciones y para eso estamos trabajando en la semana", opinó.

En caso que Los Andes se meta atrás, el "lobo" deberá tener la forma de romper ese esquema, "es un poco más difícil porque es importante tener la movilidad, no apresurarnos, debemos tener la paciencia necesaria y saber aprovechar esos espacios mínimos que nos dejen en algún momento", puntualizó.

Muñoz siente que aún no explotó, "siempre falta por trabajar, creo que es una posición que no estaba tan acostumbrado, siempre jugué más afuera, pero es una posición que no me disgusta, me siento bien y en lo que más me apoyo es en Jairo, preguntarle, que me dé las indicaciones, me ordene un poco en lo que él pretende de mí y en base a lo que me pide tratar de cumplir desde mi lado