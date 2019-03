"Ayuwoki", el nuevo Momo que genera miedo

De la misma forma que hace un tiempo, "Momo" generó miedo entre los usuarios, junto a algunos desafíos virales que asustaron a muchos, un nuevo personaje quiere usurpar su trono virtual: "Ayuwoki".

Basado en las características físicas del rey del pop, Michael Jackson, el meme fue creado para provocar miedo en las redes sociales. Por ese motivo, la Policía de México decidió emitir una alerta sobre el personaje con información del "reto" que lo involucra.

Por supuesto, como muchos suponíamos, no hay nada sobrenatural con el "Ayuwoki". Pero de todas formas la policía avisó que este viral puede "generar trastornos del sueño, pánico y ansiedad".

"Este nuevo personaje entra en tu habitación a las 3 de la mañana y exclama 'Hee Hee', lo que significa que si no quieres tener un encuentro cara a cara con él deberás dormirte antes de la mencionada hora", dice uno de los mensajes que circula en la Web y en diferentes plataformas de comunicación.

El "Ayuwoki" nació en 2009, cuando apareció en un video de una escultura animatrónica que imitaba los movimientos de Michael Jackson. Pero ahora se viralizó por un nuevo reto viral. Su nombre es una castellanización de la frase "Annie are you ok?" de la canción "Smooth Criminal". Se fue deformando hasta transformarse en "Ayuwoki".

