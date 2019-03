Bayern y Borussia no aflojan su marcha

Bayern Munich goleó este sábado a Wolfsburgo por 6-0, Borussia Dortmund se impuso sobre Stuttgart por 3-1, y ambos continúan como líderes de la Bundesliga jugadas 25 fechas, aunque los bávaros tienen mejor diferencia de goles a favor.

Bayern, que alcanzó los 57 puntos y tiene +35 en goles a favor, se impuso en su estadio merced a los goles del polaco Robert Lewandowski en dos ocasiones, el colombiano James Rodríguez y los alemanes Serge Gnabry, Joshua Kimmich y Thomas Müller. Borussia, también con 57 unidades pero una diferencia de gol de +33, ganó de local con los goles del alemán Marco Reus, el español Paco Alcácer y el estadounidense Christian Pulisic.

En Borussia Dortmund estuvo en el banco de suplentes el argentino Leonardo Balerdi, adquirido a Boca Juniors en enero último.

Stuttgart, que anotó a través del alemán Marc-Oliver Kempf, tuvo a tres argentinos en la formación titular: Santiago Ascacíbar (ex Estudiantes de La Plata), Emiliano Insúa (surgido de las divisiones inferiores de Boca, aunque no llegó a debutar en primera división) y Nicolás González (ex Argentinos Juniors).