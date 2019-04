"Limpiajuy", vital labor de cuidar el medio ambiente

"Limpiajuy" es una institución que tiene el objetivo de cuidar el medio ambiente en nuestra provincia. A través de la limpieza de espacios públicos sucios buscan concientizar a la población jujeña sobre la importancia que tiene no ensuciar la ciudad. Tras ver por medio de redes sociales el reto "Basura Challenge" en el que personas suben fotos de un lugar antes y después de limpiarlo, la joven Ariadna Alcazar se inspiró para organizar un grupo que realice la misma tarea en San Salvador de Jujuy.

La convocatoria la realizó mediante una página de Facebook que tiene mucha convocatoria por la cantidad de usuarios que posee. Tras la publicación la respuesta de la gente no tardó en llegar.

Su invitación se basaba en buscar personas que quieran juntar basura de espacios públicos que están un tanto descuidados y sucios. Las repercusiones fueron muchas y decidió crear un grupo de WhatsApp en el que se sumaron más de 100 personas.

"Hubo muchas consultas, nos costó un poco organizarnos al principio pero lo logramos, la primera actividad que hicimos fue un día por la mañana y fue una sola persona. Me sentía muy decepcionada y pensé que no iba a ir nadie", mencionó Alcazar en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

En ese sentido comentó que "estuvimos del otro lado de las paradas que están en la avenida Fascio, a la altura del barrio El Chingo, había mucha basura tirada en ese lugar y la levantamos. Limpiamos hasta donde pudimos porque teníamos dos bolsas de residuos, pero cuando terminamos vimos el cambio y eso nos motivó mucho a seguir".

Quizás la cantidad de gente que se había sumado ese día no era muy reconfortante pero la acción llevada a cabo sí lo fue para Ariadna y el único voluntario que se sumó. Desde esa primera actividad empezaron a llegar más personas y planificaron más de esas tareas en otros lugares de la capital jujeña.

Se dirigieron a la vereda del club Gorriti y del edificio de la Municipalidad, donde más manos se sumaron para levantar la basura del lugar, "en esta oportunidad éramos tres y quedó hermoso. La gente que pasaba por el lugar al principio miraba asombrada, después ellos mismos se pusieron a ayudarnos y nos preguntamos quiénes éramos", comentó.

Luego visitaron dos plazas de Alto Comedero, por el sector B 5, "en ningún lugar de donde fuimos a limpiar había cestos de basura, eso me parece muy malo. En la plaza de Alto Comedero que está cerca de la feria también había verduras tiradas y pegamos carteles con mensajes para concientizar a la gente para que sea más limpia", sostuvo.

Se juntan los días viernes, sábados y domingos donde asignan un lugar y se dirigen para dejarlo en buenas condiciones. También realizaron una limpieza en el puente San Martín donde observaron que "no hay cestos de residuos y por ahí pasa mucha gente que tira la basura en los canteros que están ubicados en ese puente", dijo la voluntaria. Ese día no la pasaron bien porque uno de los voluntarios sufrió un corte en su mano cuando levantaba la basura y a pesar de haberlo hecho con guantes se clavó una espina y tuvo que dirigirse a la sala de primeros auxilios del barrio Chijra. "También es muy riesgoso, por eso vamos con guantes y barbijos. Necesitamos la ayuda de todos los que nos quieran colaborar con esos materiales", añadió.

Importancia de tomar conciencia

IMPORTANTE TAREA / MEDIANTE SU ACCIÓN BUSCAN QUE LA GENTE SEA MÁS LIMPIA.

Son más de diez los jóvenes que llevan a cabo esta actividad e invitan a todo el público a sumarse.

Hay que tomar conciencia “de que en nosotros está el cambiar y ser más limpios. No podemos vivir en la suciedad, en medio de toda la basura, y todo lo que nosotros hagamos también lo van a hacer nuestros hijos, nietos o sobrinos y debemos enseñarles buenas conductas”, indicó Ariadna Alcazar.

Siguió diciendo que “como sociedad tenemos estructurados el ser sucios, pero debemos estructurarnos para bien y ser limpios. Por eso debemos tener el hábito de limpiar, de llevarse el papelito hasta encontrar un cesto o hasta tu casa. No nos cuesta nada hacer eso y no ensuciamos la ciudad, el lugar donde uno vive y estamos todo el tiempo”.

También solicitan a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que coloque más cestos de residuos en los espacios públicos, “fuimos al lado del Bigmall también a limpiar y parece una selva. Está todo sucio y vimos hasta alacranes, es muy peligroso. Encima está a la vista de todos, no hay ni un cesto de basura y todos tiran los residuos al piso”.

Sobre el pedido al Municipio aseguró que “les pedimos que coloquen más cestos y si son reciclables es mucho mejor porque hay fundaciones que se dedican al reciclaje y les vendría muy bien. Me parece que con eso nos pueden ayudar mucho y también enseñándoles a los más chicos”.

Asimismo, explicó que tienen planificado seguir visitando barrios y espacios públicos, por eso invitan a todos los que sepan de lugares sucios donde puedan ir a realizar esta importante tarea. También pretenden confeccionar cestos en un futuro para colocarlos en plazas.

Piden donaciones de barbijos, guantes, bolsas de residuos, alcohol en gel y botas. Todos los que quieran sumarse a esta iniciativa o colaborar con los voluntarios pueden hacerlo comunicándose vía Facebook a la página: Limpiajuy o al Instagram Limpiajuy.

Fundación Aves

La fundación Ambiente, Vida, Educación y Sustentabilidad (Aves) es otra institución que en nuestra provincia lleva a cabo la importante tarea de cuidar el medio ambiente.

Además de promover mensajes de paz, es una organización no gubernamental que se dedica a difundir todo lo relacionado con la educación ambiental.

Para ello dictan cursos de capacitación dirigidos a docentes y centros vecinales, temas como contaminación, cuidado de árboles, agronomía, entre otros. Además, cuentan con la única biblioteca ambiental de Jujuy.