"Pretendemos que arriben en ocho minutos"

El Same informa a los pacientes si no hay disponibilidad y les preguntan si tienen movilidad propia.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Sonia González, doctora y directora del Same, explicó que el tiempo de espera para la llegada de una ambulancia hacia el lugar de emergencia es de ocho minutos. Sin embargo, se les aclara a los pacientes que solicitan un traslado que no pueden ser realizados en muchas ocasiones por el empleo de ambulancias en otras emergencias.

Protocolo. Piden nombre y edad del afectado, síntomas y signos vitales que presenta y hace cuánto está así, entre otras consultas.

"Normalmente pretendemos que el arribo a una situación de emergencia sea entre y hasta ocho minutos, eso es lo ideal. Puede ocurrir que si uno pide una ambulancia en el domicilio y no tengo la disponibilidad inmediata se dice que se tiene demora porque no hay ambulancias. Ocurre muchas veces que si no hay ambulancias porque hay otras emergencias decimos que no la tenemos inmediatamente", indicó.

Malestar

Esta situación se planteó ante el caso de una vecina del sector de las 330 Viviendas que pidió una ambulancia y dijo que la respuesta que recibió fue que debía que esperar dos horas hasta que llegara una unidad. María del Valle Lamas relató su episodio a este matutino.

"Me atendió el Same de Palpalá y me hicieron muchas preguntas para saber qué tenía. Cuando terminó, pensaba que me iba a mandar la ambulancia, pero me dijo que me iba a transferir al Same de capital. Cinco minutos después, me llamaron y volvieron a preguntarme lo mismo del estado de mi hija y le repetí todo. Después me dijo que iban a tener una demora de dos horas y si tenía movilidad yo para llevar a mi hija al hospital", dijo la solicitante.

El protocolo que se sigue ante esta situación es que el Same, cuando se realiza una llamada, procede a preguntar cómo se encuentra la persona que hace la solicitud de llamado, nombre completo y edad del afectado, síntomas y signos vitales que presenta, hace cuánto tiempo se encuentra en la situación, entre otras consultas.

Desde el Same mencionaron que siempre se informa a los pacientes que las unidades no están disponibles y se pregunta si tienen movilidad propia para llegar al hospital o sala de auxilio más cercana a su casa.

La cantidad

"Hay ocho unidades operativas en capital y ahora en reparación tenemos tres móviles. Y si tengo que agregar más móviles a la guardia o por alguna otra situación que algún móvil que quede fuera de servicio, tengo dos móviles más para activarlos", dijo la titular del Same.

Explicó que "la función concreta que tiene el Same es cubrir las necesidades de urgencia y emergencia que tiene la provincia. Los traslados también forman parte de nuestras funciones pero no en primer lugar. Algunas veces sí, pero todo depende si hay disponibilidad. La prioridad nuestra son las emergencias".

Otra de las cosas que dejó en claro es que el Same sólo hace traslado a los hospitales públicos. En caso que la persona cuente con obra social y la clínica privada tenga disponibilidad de cama para internación en la sala que se requiera, recién se hace el traslado a esa unidad.

Cabe mencionar que en las fechas de Jueves y Viernes Santos y la celebración de Pascua, muchas personas subirán al santuario de la Virgen de Punta Corral, también habrá cultos en Abra Pampa y en la cruz ubicada en el barrio Cerro Las Rosas en la capital jujeña, por lo que el Same desplegará un operativo de emergencia para asistir a los peregrinos que se hagan presentes.