Exitoso 5º Abierto de la Escuela Zapla

Se jugó en 3 escenarios diferentes de Palpalá, en sub 13 y 15 ambas ramas.

Fueron 3 jornadas de pura adrenalina en Palpalá en el 5º Torneo Abierto Juvenil de Vóley Interprovincial organizado por la Escuela de Zapla. Los partidos en sub 13 y sub 15 femenino más sub 15 masculino se disputaron en 3 escenarios diferentes teniendo como alternativa sa la cancha techada del club "merengue", el gimnasio techado de la Escuela Técnica General Savio y el Olímpico del barrio Canal de Beagle de la ciudad siderúrgica.

Además del anfitrión participaron equipos de la capital jujeña y de la provincia de Salta.

La premiación se realizó en el club Zapla donde los equipos salteños mostraron una superioridad en cuanto resultados.

A continuación se detallarán los puestos en la Copa de Oro Sub 13 femenino resultó 1º Villa 20 de Febrero Salta y 2º Escuela de Vóley Zapla. Por la Copa de Plata Sub 13 femenino terminó 1º Gimnasia y Tiro de Salta. Mientras que en la Copa de Oro Sub 15 femenino finalizó 1º Gimnasia y Tiro de Salta y 2º Escuela de Vóley Zapla. Asimismo por la

Copa de Plata Sub 15 femenino el campeón fue Fundación Jujuy Vóley.

En tanto que por la rama masculina la Copa de Oro Sub 15 quedó en manos de Sociedad Sirio Libanesa y 2º Cavac Jujuy. Y la Copa de Plata Sub 15 Masculino fue para la Escuela de Vóley Zapla.

Ahora el objetivo más cercano para la Escuela de Vóley de Zapla, es la participación en Chaco en un Torneo Internacional que se jugará el sábados 13 y domingo 14 del corriente. La delegación "merengue" en sub 13 y 15 femenino más sub 15 masculino hoy emprenderá el viaje al Litoral con la ambición de seguir sumando experiencia.