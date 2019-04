VIDEO: Hoy elige Los lapachos

El Colegio Los Lapachos es el encargado de abrir la edición 2019 de las elecciones reinas dentro de los que es la 68º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, la cita es esta noche a las 20 en Acropolis.

Trece bellas jovencitas serán las encargadas de suceder en el trono a la simpática Martina Pfister, las candidatas a reina son: Abigail Poccia; Abril Agostini; Agustina Hansen; Andrea Pierola; Candelaria Estevez; Celina Bustamante; Constanza Bruno; Desiree Machaca; Julieta Araoz; Martina Canedi; Micaela Perez; Nauar Dalal y Valentina Batistela.

La elección reina de este colegio será especial ya que sus estudiantes decidieron no usar los vestidos de fiesta tradicionales de las elecciones reina, al respecto Celina Bustamante alumna y candidata a reina dijo que "No se trata de un tema económico, sino que todas las chicas de presenten naturales tal y como son y que puedan tener las mismas condiciones", aseguró.

Sobre las repercusiones que tuvo esta iniciativa y lo que está significando hacer un cambio de este tipo, rompiendo con las estructuras de la tradicional Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) y desplazando, en parte, el canon de belleza instaurado en la sociedad, respondieron que "todas estamos orgullosas porque es un cambio muy bueno"."Hay colegios que quieren hacerlo, pero no se animan, y que nosotros seamos los primeros está muy bueno". Sobre qué fue lo que las llevó a querer reforzar la amistad ante la competencia que significa un evento como éste, las estudiantes indicaron que "cuando las chicas están en situación de candidatas, ven a las otras chicas como rivales, por los vestidos y por los colores de los mismos, y eso no debería ser así", explicaron. Y agregaron: "No está bueno que se arme ese ambiente de rivalidad porque de eso no se trata la fiesta de los estudiantes, sino de compañerismo y si nos peleamos por esas tonteras, no lo vale".

Por su parte, el presidente del Ente, Martín Meyer, explicó que "en una elección provincial o incluso capital hay reglas que cumplir por lo que se tendrán que ajustar al reglamento", lo que obligaría a la reina electa de Los Lapachos a usar vestido, en la instancia siguiente.