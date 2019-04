"Pumita" Carabajal irá por el título del mundo

Hoy a las 23, en el cuadrilátero del estadio "Boardwalk Hall" de Atlantic City, Estados Unidos, Brenda "Pumita" Carabajal va por la gloria.

La púgil jujeña, que trabaja en el equipo de Marcela "Tigresa" Acuña en Buenos Aires, enfrentará a la rusa Elena Gradinar por el título mundial liviano de la FIB. Las acciones serán televisadas en directo para todo el país por la señal de cable TyC Sports.

Ayer se llevó a cabo el pesaje oficial y ambas estuvieron dentro de la categoría. Es decir, todo está listo.

El combate podrá disfrutarse desde las 23, donde también se destaca la mega-combate unificatorio entre Clarissa Shields y Christina Hammer.

El interinato que protagonizarán Carabajal y Gradinar se originó luego de que la campeona regular, la estadounidense Jennifer Han, fuera declarada en receso por maternidad, por lo que vencedora deberá unificar una vez que esta retome la actividad.

Carabajal, quien fuera titular argentina y latina FIB de la división superpluma, tendrá entre manos la posibilidad de llegar a lo más alto por primera vez, luego de haber sorteado tres disputas ecuménicas sin éxito. Actualmente ocupa el segundo lugar en el ranking mundial FIB y arrastra dos victorias en fila, ambas por puntos y sobre la áspera pampeana, Gloria Yancaqueo, y la siempre complicada uruguaya, Paola Ibarra. La delegación que acompaña a la norteña (hoy radicada en el partido bonaerense de Tres de Febrero) en su primera excursión al exterior a nivel profesional, comprende a su entrenador Ramón Chaparro, su notable compañera de equipo Marcela "Tigresa" Acuña (vigente reina supergallo FIB), y Natalia Rivero de O.R. Promotions, promotora de la Pumita.

En relación a la cita mundialista, Carabajal expuso ante la prensa que "sabemos que no va a ser una pelea fácil, tenemos estilos distintos y Gradinar viene invicta, pero venimos hace meses trabajando para el objetivo. Me encuentro en un gran estado físico y psicológico; sin ansiedad. Me honra ser parte de esta gran cartelera".

Gradinar (de Tolyatti, Samara Oblast, 28 años), es la actual monarca intercontinental pluma FIB, lauro que la catapultó al primer lugar en el listado universal de la categoría.

La mayor parte de su carrera la desarrolló en Estonia, y será la primera vez que se presente en el continente americano. Su triunfo más notorio se registró, por la vía de las tarjetas, sobre la excampeona mundial superpluma CMB, la alemana Olivia Gerula, siendo esta su última aparición (marzo de 2018). Cabe remarcar este pleito, organizado por Salita Promotions, será respaldo del mega choque entre la anfitriona Clarissa Shieldsy la alemana Christina Hammer, donde se pondrá en la mesa el poker de coronas de peso mediano.