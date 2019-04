Secuestraron los celulares de varios jefes policiales

En un hecho sin precedentes, la Fiscalía de turno a cargo de Lian Resúa ordenó en la jornada del jueves pasado, el secuestro de los teléfonos celulares de la totalidad de los jefes de las distintas comisarías dependientes de la Unidad Regional 2, con asiento en San Pedro de Jujuy, dejando a la fuerza incomunicada.

Según el informe de fuentes fidedignas, vía telefónica se ordenó a los jefes y subjefes de las seccionales que debían subir a un patrullero que los pasaría a buscar y sin previo aviso, ni orden de por medio, fueron trasladados hasta el Centro Judicial San Pedro.

Sin saber qué es lo que pasaba, porque nadie sabía informarles, los jefes fueron llevados hasta la Fiscalía de turno donde se dieron con la ingrata sorpresa de que fueron llevados para secuestrarles los teléfonos celulares corporativos de la fuerza y firmar la entrega voluntaria de los dispositivos móviles.

Cabe acotar que los patrulleros y móviles que llegaron a la Unidad Regional 2, no poseen el equipo de comunicación radial, por lo que de registrarse un ilícito, siniestro, o algún hecho, no tienen comunicación alguna con el número de emergencia, ni con la base que está en el edificio central ni con las radios de las comisarías.

Al no tener los móviles equipados con las radios, es que se dotó a las comisarías y seccionales de teléfonos celulares, los que ahora obran en poder de la Fiscalía de turno, prestas a la investigación de un expediente judicial.

A primera hora de la jornada de ayer, nuestro diario buscó la palabra de la jefatura de la Unidad Regional 2, la del ayudante fiscal de la Delegación Nº 1, sin resultado positivo.

También se arbitraron los medios necesarios para obtener la palabra del fiscal del turno, pero nadie salió a explicarle a la comunidad sampedreña, qué es lo que estaba pasando y qué pasaría y quién se haría responsable, si llegara a ocurrir alguna situación que ponga en riesgo a la población, ante la total falta de comunicación entre las fuerzas policiales, para intervenir en cualquier situación.

“Tenemos que estar siempre a derecho”

Horas más tarde el jefe de la Policía de la provincia Guillermo Corro dialogó con nuestro medio y aclaró la situación que ocurrió el jueves pasado en la ciudad de San Pedro.

“Los que tenemos entendido es que desde la Fiscalía del Centro Judicial de San Pedro se filtró cierta información en la Brigada por un ilícito y no se habrían tomado en cuenta los protocolos de confidencialidad y por eso surgió esta medida judicial”, dijo.

“Se trataría de un informe que se habría filtrado en las redes sociales y lo que Justicia quiere establecer, es que quede claro para la comunidad que ninguno de los jefes con jurisdicción en San Pedro hayan filtrado esa información”.

“Es cierto que desde la Justicia se pidió una entrega voluntaria de los teléfonos corporativos de todos los jefes para despejar las dudas. Pero cabe remarcar que fue una entrega voluntaria de los comisarios”, dijo.

En otro tramo de su relato, Corro dijo que “como jefe de la Policía no puedo solicitar la entrega ni la pericia de ningún teléfono celular, esto es parte de un procedimiento investigativo judicial. Desde esta jefatura no se está acusando a nadie pero creemos conveniente que todos los funcionarios policiales sean puestos a disposición de la Justicia para despejar todas las dudas. En este hecho en particular, entiendo que es parte de una investigación y que para avanzar, el fiscal solicitó los teléfonos celulares. Entendemos que esta noticia sorprende a la comunidad, pero nosotros como auxiliares de la Justicia debemos estar siempre a derecho”, dijo el jefe policial.

El motivo de la medida judicial

A través de las redes sociales, se filtró información respecto a dos procedimientos que realizó la Brigada de Investigaciones de esta ciudad, una relacionada con un robo de partes de un automóvil y otro por un hecho que se investigaba desde hace un tiempo y que tiene que ver con el uso de documento público falso. Se informó que tanto los detalles de ambos procedimientos como las fotografías de los inculpados, se filtraron y se viralizaron, poniendo al descubierto el rostro de los arrestados que fueron compartidas por gran cantidad de personas.

Se estima que este hecho fue el que llevó al fiscal de turno, a ordenar el secuestro de todos los celulares para determinar si desde alguno se pudo haber filtrado esa información. Lamentablemente, según un informe, la provincia no cuenta con la tecnología para detectar información enviada vía WhatsApp, por lo que evaluar cada aparato demandaría un tiempo importante y en tanto las comisarías seguirán incomunicadas.