Acusado por tenencia de munición de guerra, el abogado argentino Daniel Ujhelly fue multado por un juzgado de faltas de las islas Malvinas por haberse llevado una munición de Monte Longdon, donde se desarrolló una de las batallas de la guerra de 1982, y debió pagar casi 50 mil pesos para poder salir de las islas.

“Fue una bala muy cara”, ironizó Ujhelly, ya relajado desde la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá, donde vive desde hace cinco años.

Ujhelly es maratonista y viajó a Malvinas el 23 de marzo para participar de la carrera más austral del mundo, pero su estancia se prolongó hasta el 7 de abril, ya que debió enfrentar varias horas detenido y un breve juicio que concluyó con el pago de una multa de 48.600 pesos. La acusación fue tenencia de munición de guerra.

El 30 de marzo, cuando se disponía a regresar al continente, en el aeropuerto de Mount Pleasant se detectó que en la valija despachada por el abogado había una munición de 7 milímetros, por lo que fue retenido. Ujhelly explicó que la encontró en un tour por Monte Longdon, uno de los lugares donde se desarrolló una de las batallas de la guerra de Malvinas. Según su relato, se la había llevado como un recuerdo ya que significaba un “pedazo de la historia”.

Penguin News –el principal medio de prensa de las islas– publicó que el fiscal del caso, Stuart Walker, explicó que el abogado no había declarado el elemento, pese a los carteles de advertencia sobre los elementos prohibidos en un vuelo.

“Podría haber apelado la sentencia, pero si me daban audiencia dentro de tres semanas eran más gastos para quedarme. El fiscal de Londres y los jueces locales estuvieron duros con la multa”, se quejó el abogado, así como del trato que recibió de la policía local. “Me trataron como un criminal. Me detuvieron hasta que me interrogaron y acusaron, unas seis horas en total”, denunció.

“Visitar las islas Malvinas es un sueño que venía pensando desde hacía algún tiempo, y estar aquí es algo difícil de expresar con palabras”, posteó Ujhelly el 25 de marzo en Facebook, sin imaginar la odisea que le tocaría vivir después.

