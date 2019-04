"Al trabajador no le llega los beneficios que está dejando el turismo en Jujuy"

-¿Cómo se encuentra su sector en estos primeros meses del año?

-El sector hotelero-gastronómico es una de las actividades que ha crecido en estos diez últimos años. Estamos viendo que el año pasado hemos logrado en las vacaciones de junio que sea la capital jujeña un punto distributivo como ha pasado ahora para Carnaval y que regrese el turismo internacional, en el que gente de muchos países está visitando Jujuy. Y en esto siempre digo que la provincia tiene una potencialidad importante y no tiene techo en lo que es turismo, hotelería y gastronomía. Hoy tenemos que lograr lo que en Jujuy ya está instaurado mundialmente, que es el paisaje y lo cultural, y tenemos que lograr el valor agregado a nuestra comida, que Jujuy se convierta en un polo gastronómico. Para ello tenemos cuatro regiones bien demarcadas con su microclima cada uno, con sus productos en particular de la tierra y de las carnes, y tenemos el capital humano que son los cocineros, los chefs. Muchas veces hay cocineros artesanales autóctonos que tenemos que recuperarlos.

-¿Cómo se viene perfilando la Semana Santa?

-La actividad viene trabajando bastante bien en este año, y prácticamente faltando unos días para Semana Santa el norte estaba al 90% de reserva, en capital está prácticamente en un 70%, pero también hay que tener en cuenta que el turista viene sin previa reserva y ello ya se está evidenciando hace dos años. Viene a verificar los servicios que se ofrecen, porque lamentablemente, muchas veces por internet les venden una cosa que cuando vienen ven que no es así, un servicio totalmente equivocado, y estas cositas hay que ver.

-¿Es competitivo en cuanto a precios el turismo en Jujuy?

-También la problemática que tenemos es el control de los precios, porque en el norte, sobre todo en la comida, son muy elevados, tenemos muchos reclamos. Por ahí el sindicato se convierte en una caja de recepción de los turistas que vienen hasta acá para reclamar que se haga algo. Pero también está potenciado en el turismo interno que se está dando en la Argentina; por eso digo que la provincia es bendecida porque a pesar de esta crisis está trabajando bastante bien. Otros años, ya en noviembre o diciembre notaba una baja muy marcada en la ocupación, y el año pasado fue lo contrario.

-¿Esto se refleja en el bienestar de los afiliados?

-No, porque de todas estas bonanzas que está teniendo Jujuy también tenemos todo el trabajo irregular. Tenemos más del 35% de trabajo en negro, y que se está dando en la parte del norte, y la media jornada mentirosa que al trabajador le pagan por cuatro horas y no se paga otras cosas como el feriado, las horas extras. Tiene su pro y su contra. Uno escucha hablar a los funcionarios como si estaríamos en un turismo de excelencia y lamentablemente nos falta mucho. En temporada alta o en ocasiones de mucha ocupación en el norte se caen los servicios, la conectividad se cae; se corta la luz, el agua, no damos abasto y no tenemos la capacidad de pasados estos momentos fuertes, sentarnos a la mesa, tanto empresas, gobierno y sindicato a ver cómo solucionamos estos problemas porque es constante. Año a año, etapa a etapa, siempre se presenta la misma problemática, y es sentarse y conversar. Esto del turismo es una cosa de todos, porque parecería que no se dan cuenta que el turismo nos beneficia a todos, no únicamente a un restaurante o a un hotel, sino también a un taxi, un quiosco, una farmacia, todos nos vemos beneficiados a pesar de esta crisis donde vienen bastantes turistas y hay que trabajar en eso.

-¿Qué acciones se hacen desde el sindicato en este sentido?

-Desde el sindicato estamos trabajando constantemente en la capacitación, que también hay falencias en la atención y que tenemos que controlar, porque el turista viene para ser bien atendido, y todos tienen derecho a trabajar. Hay muchos emprendimientos familiares donde prácticamente le falta esa atención al cliente, una óptima atención de lo que son las mesas, los servicios que se brindan, más allá que el sindicato hace permanentemente capacitación a mozos, cocineros, recepcionistas. Ya desde el año pasado se está dando portugués e inglés, y no alcanza porque en esto tiene que haber una comunión. También cuesta traer a los jóvenes a que se capaciten, siempre he reclamado acá a las distintas secretarías que tendríamos que lanzar un programa de concientización turística, donde todos entendamos las necesidades de estar a la altura de las circunstancias, donde se pueda atender como corresponde al turista porque ellos están pagando por un servicio, y hay que darles una atención óptima. Reitero que el sindicato es constante en su capacitación, pero habría que acercarnos más con las cámaras de turismo, la cámara empresarial y la misma Secretaría de Turismo. Opino que no habría que dar cursos cortitos, porque a veces se dan cursos de tres días o una semana, y uno no capacita a un mozo en ese tiempo, no capacita un recepcionista en días. Esto es más profundo, como mínimo tres o cuatro meses donde se inserte el idioma que nos falta, también el tema de sommelier que el año pasado ya lo teníamos acá porque tenemos vinos de altura, muy buenos productos, y que tenemos que saber venderlos, pero para eso tenemos que conocer una técnica de catación que es el valor agregado que busca el turista, porque no solo viene a ver nuestros paisajes sino también para llevarse parte de nuestra cultura. Y la comida es parte de nuestra cultura, y como mencionaba el polo gastronómico tiene que ser esencial, una preocupación grande para todos. Uno pone como ejemplo a Perú: la cocina peruana salió de allí, y hoy es la segunda de interés mundial, y Jujuy tiene cómo hacerlo porque es una provincia inmensamente rica por donde la miremos, pero hay que potenciar todo lo que está pasando.

-Hablando de los precios, usted decía que se disparan en el norte, ¿hay competitividad respecto a otras provincias?

-Por los contactos que uno tiene, Jujuy está vista como una provincia cara, en lo que hablábamos de los costos en las comidas sobre todo en el norte, y prácticamente está como Córdoba. Eso hay que controlar porque por ahí te dicen de los traslados, los fletes, pero hay que ver desde el gobierno cómo se hace. Y hablamos de cómo está la economía, que la tenemos dolarizada con salarios en pesos y devaluados, donde al jujeño también le cuesta hacer un turismo interno, que sería ver cómo se levanta esto porque Jujuy está sufriendo fuertes avatares en lo económico. Todos los turistas que tenemos son de afuera, de Salta, Córdoba, Tucumán, del sur del país y sobre todo, como mencionaba, se recuperó al turista extranjero y por eso tenemos que estar a la altura con los idiomas y mejorar la calidad de atención y servicios que se tengan que dar.

-¿Esta situación de crisis ha provocado muchos cierres de negocios?

-A pesar de la crisis hubo muy pocos cierres pero si hubo reducción de jornada, que se bajó a la mitad, y es la jornada mentirosa que decíamos, porque el empleado trabaja ocho horas y más y el empresario le paga cuatro horas, y no paga horas extras. También hay que reconocer la presión fiscal que está teniendo el empresario porque es muy alta la que surge del gobierno para recaudar sobre ellos, y la cuestión es que está atentando contra las pymes que son las reales generadoras de puestos de trabajo. A esto uno no escapa, pero también le da el lugar al empresario a que viole los derechos de los trabajadores, que no pague lo que corresponde, eso se está dando, así que también ha caído el pago de aportes y contribuciones. Uno entiende, no llegan, pero son empresarios y tienen que haber hecho el estudio de mercado, tener un colchón para aguantar en tiempos difíciles, porque cuando es tiempo de las vacas gordas no se comparte con los trabajadores y cuando vienen estas crisis, estos golpes, el primer ajuste es para el trabajador, así que es complejo lo que se está viviendo.

-¿No hay ningún tipo de control en estos temas?

-Lamentablemente tenemos un Ministerio de Trabajo que no funciona bien. Tanto hemos peleado para que se le eleve de rango pero lamentablemente no se está dando resultados. Nosotros desde el inicio de esta gestión no hemos podido sacar un inspector para ir a la Quebrada y Puna, y que antes estábamos desde enero a marzo. Ellos hacen sus inspecciones de oficio, que están facultados, pero sin la presencia del sindicato, y lo único que se le pide al Ministerio de Trabajo es que haga cumplir los convenios colectivos de trabajo y las normas en vigencia laborales, nada más. No pedimos que se incline a favor del trabajador. Lamentablemente es una lucha desigual, está costando pero no perdemos la esperanza; tenemos mucha conectividad con los trabajadores que nos informan y nos dicen las distintas situaciones que están viviendo.

-¿Es decir que pese al buen momento del turismo, esto no se refleja en el bienestar de los trabajadores? -Sobre todo pido capacitación, que tenemos que tenerla en forma constante para estar a la altura de las circunstancias para la atención de los turistas. Y me interesaba expresar algo sobre el trabajo en negro: uno ve como está Jujuy, lleno de turistas, pero lamentablemente al trabajador no le llega el reparto "de la torta" como tendría que darse. Y entiendo que los empresarios pusieron dinero para ganar plata pero deben tener una visión a largo plazo, invertir, cuidar a sus trabajadores, y acá hay muchos "comerciantes" en nuestra actividad.