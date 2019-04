Gimnasia y Esgrima logró un punto ante Villa Dálmine después de cuatro fechas sin sumar

Seguramente liberado mentalmente y motivado anímicamente con la noticia de que permanece en la categoría, Gimnasia salió a comerse crudo a Villa Dálmine. Pero hubo errores al por mayor en ambos lados y todo quedó en tablas. Fue 4 a 4 ayer en Campana por la penúltima fecha de la B Nacional con el arbitraje de Héctor Paletta.

Con un mediocampo ofensivo, desde los pies de un preciso Sufi salieron las mejores jugadas elaboradas. Antes de los 2 minutos los dirigidos por Herrera ya habían tenido 2 situaciones con un remate desviado de Sufi y una guapeada de Contín a la salida de un lateral.

El equipo local no podía hacer pie en la zona media con la ausencia de jugadores importantes y sólo apostaba a los pelotazos.

Nuevamente tras gran pase pinchado de "Pichilo", Contín anticipó a Martínez quien se lo llevó puesto, claro penal no sancionado.

Pero en el primer ataque local, facturó. Alarcón hizo rápido un lateral para Molina que asistió a Lesman y el delantero no perdonó.

Pero el "lobo" no sintió el golpe, por eso no tardó en igualar, Contín terminó una jugada que él había iniciado e infló las mallas. Con la igualdad Gimnasia siguió buscando, y no tardó en ponerse en ventaja, Matías Córdoba definió el centro de Muñoz.

Todo fue muy rápido, pero Gimnasia se equivocó en una pelota parada y antes de partir al descanso, Cristian González aprovechó la quietud de Caro Torres y marcó un golazo de cabeza.

En el complemento de entrada Muñoz salvó de la línea el remate de Alvacete, pero fue un anticipo de lo que un minuto después sucedería, porque Miño anticipó y decretó el tercer gol local. Con los cambios el "lobo" perdió en juego pero mejoró en los tiros libres a favor. De esta forma, Sufi puso la bocha al segundo palo, Sánchez bajó el balón al medio e Ignacio Bailone puso las cosas otra vez en tablas.

En el final, Molina decretó el cuarto gol del "viole" pero en la última jugada Caro Torres puso cifras definitivas, 4 a 4.

Nos vamos contento

El técnico de Gimnasia y Esgrima, Marcelo Herrera, se retiró de Campana conforme con la actuación del equipo y el marcador final. “Difícil analizar un partido cuando se cometen tantos errores de los dos lados. Pero estamos contentos porque el equipo no se vio doblegado e intentó jugar siempre”, rescató.

Una de las aristas que resaltó el DT es la faz ofensiva, atendiendo que había anotado un solo tanto en los cuatro partidos anteriores: “Hicimos cuatro goles y eso significa que generamos mucho. Erramos varios goles también. Fue un partido liberado porque nos sacamos la presión que teníamos y conseguimos un buen resultado”, sostuvo al tiempo que agregó que “nos vamos tranquilos de habernos llevado algo en un partido que se batalló mucho”.

Con las modificaciones dispuestas por “Popeye” Herrera el equipo perdió claridad y dominio de balón. Pero el entrenador se encargó de explicar que “con los cambios buscamos darle más dinámica con chicos como Juárez y Serrano que tienen posesión de bola. Con Virreyra buscamos frescura en ataque. Los que salieron habían trabajado mucho y Córdoba no estuvo en su mejor día”, explicó.

Por último, el exentrenador de las selecciones juveniles de Costa Rica proyectó el futuro del equipo: “Se piensa sólo en el domingo para cerrar un mejor torneo ya sin la presión de que sea vida o muerte. Falta mucho para el próximo torneo pero se pueden ir analizando cosas”, subrayó.

La conformidad del técnico “lobo” pasó por la producción de mitad de cancha hacia adelante, aunque sabe que en defensa se cometieron viejos errores que provocaron que el equipo sufra hasta el último con perder la categoría.

Queda cerrar la temporada de local y el equipo tiene la obligación de darle una alegría a los simpatizantes “albicelestes” tras un año de mucho sufrimiento.

Empató Santamarina y descendió Olimpo de Bahía Blanca

Olimpo de Bahía Blanca sufrió ayer el descenso al Federal A, luego que el agónico empate de Santamarina de Tandil ante Gimnasia de Mendoza por 3-3 lo dejó sin chances matemáticas de permanencia, mientras que Quilmes cayó ante Brown de Puerto Madryn y se jugará su lugar en la B Nacional en la última fecha.

Santamarina, que peleaba prácticamente mano a mano con Olimpo, condenó a los bahienses luego de un heroico resultado en Mendoza: a falta de tres minutos Martín Michel estampó la igualdad y le dio la permanencia a los de Tandil.

Antes, Patricio Cucchi anotó un triplete para adelantar al Gimnasia mendocino por 2-0 y 3-2, pero Santamarina siempre pudo empatarlo por intermedio de un doblete de Guido Rancez y el mencionado tanto del ingresado Michel.

La igualdad no le permitió a Gimnasia de Mendoza asegurar su presencia en el Reducido por el segundo ascenso a la Superliga y envió a Olimpo al Federal A, adonde retorna luego de 23 años.

En otro encuentro clave por la permanencia, Quilmes ganaba 1-0 gracias a un tanto de Tomás Blanco sobre el cierre del primer tiempo, pero Guillermo Brown de Puerto Madryn lo dio vuelta.

Un penal de Lautaro Parisi y una aparición de Joel Martínez, a un minuto del final, le dio el triunfo a los del sur del país.

Quilmes, que sufrió la expulsión de Raúl Lozano, igualmente depende de sí mismo para quedarse en la B Nacional: si le gana en la última fecha al descendido Olimpo el que bajará a la Primera B será Los Andes. El que prácticamente aseguró su presencia en el Reducido por el segundo ascenso es Platense, gracias también a una agónica victoria sobre Instituto de Córdoba en Saavedra. Nahuel Iribarren adelantó al “calamar”, Pablo Vegetti empató para la “gloria” cordobesa y Cristian Tarragona anotó el tanto definitivo para los dirigidos por Fernando Ruiz, que llegaron a 38 puntos, uno menos que el tercero Chicago.

Agropecuario mantiene la esperanza de llegar al Reducido, luego de vencer por 1 a 0 a Defensores de Belgrano como local, en la continuidad de la fecha 24 del torneo 2019. Exequiel Narese, en otro gol sobre el final porque lo anotó a los 86 minutos, le dio la victoria al equipo de Carlos Casares, que alcanzó la línea de los 33 puntos.

El 14 de abril, día fatídico

La derrota de Olimpo ante San Martín de San Juan 2 a 0, en el “Carminatti”, el sábado 14 de abril de 2018 significó, para el “aurinegro”, el último empujón para irse al descenso.

Dejar el torneo de Primera de AFA fue un golpe duro, doloroso para los simpatizantes bahienses.

No obstante, como había tres idénticos antecedentes, de los que la institución supo reinventarse, todo hacía suponer que, tarde o temprano, se daría el regreso al mejor nivel argentino.

Pero ayer, domingo 14 de abril de 2019, exactamente un año más tarde, acaso como una ironía del destino, Olimpo descendió otra categoría, cayendo al Federal A, tercera división del fútbol argentino.

La realidad es otra. La distancia del mejor nivel, también. Dejó de pertenecer a alguna de las dos principales categorías después de más de 20 años.

Se había acostumbrado a codearse con los mejores, después de aquella victoria ante Villa Mitre, en el “Alejandro Pérez”, el 7 de agosto de 1996.

Curiosamente, 23 años más tarde, probablemente vuelvan a compartir categoría, siempre y cuando, claro, el tricolor no se convierta en uno de los que ocupe el lugar del “aurinegro” en la B Nacional. Sería curioso, ¿no?

El caída de Olimpo comenzó bastante tiempo antes, no sólo por los problemas futbolísticos sino también por las diferencias entre los dirigentes actuales y anteriores.

Todo influyó negativamente y la derrota del fin de semana en manos de Independiente Rivadavia prácticamente había sellado su suerte en la divisional.

El equipo de Broggi se despedirá de la B Nacional visitando a Quilmes el próximo fin de semana, que necesita sumar los 3 puntos.

Clásico santiagueño empatado

La jornada dominical culminó con el empate 1 a 1 en el clásico de Santiago del Estero en el cual Central Córdoba recibió a Mitre y con este resultado continúa manteniendo la ilusión de jugar el Reducido por el segundo ascenso a Primera.

El elenco visitante se puso en ventaja a los 24 minutos del primer tiempo por medio de Joaquín Quinteros, pero a los 26’ de la segunda etapa Diego Jara marcó la igualdad para el conjunto local.

De esta manera, el punto cosechado en al víspera dejó mejor parado a Central Córdoba, que sueña con disputar el segundo ascenso a la Superliga argentina. Sabe que depende de sí para tal objetivo. Es que en la última fecha visitará a Chacarita.

¿Definen ascenso?

El plato fuerte de la jornada será el partido en el cual Sarmiento de Junín (43), uno de los líderes, visitará hoy a partir de las 15.35 a Nueva Chicago (39) con Ariel Penel como juez y televisación en directo a través de TyC Sports.

El elenco juninense tiene la chance de quedar como único puntero debido a que Arsenal (43), el otro líder, tendrá fecha libre, mientras que el equipo de Mataderos puede aprovechar la ocasión para acercarse a la cima ya que, de ganar, quedaría con 42 unidades.

La fecha culminará con el partido en el cual a partir de las 21.05 Atlético Rafaela recibirá a Deportivo Morón con Yael Falcón Pérez como juez principal y televisación en directo para todo el país.