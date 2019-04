Una turista denunció haber sido abusada sexualmente en Jujuy

Una joven de Buenos Aires, denunció a través de sus redes sociales haber sido abusada sexualmente por un docente durante un viaje de estudios en nuestra provincia hace 11 años.

El hecho, habría ocurrido en 2008, cuando la Emilia Viacava, cursaba sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires.

La joven radicó la denuncia en Jujuy, como así también en su lugar de origen ya que, al regresar, los abusos continuaron.

En una publciación realizada a través de su cuenta de Facebook, la estudiante explicó que "mientras declaraba en Jujuy nadie conocía el lugar específico que yo mencionaba donde había sido abusada, recordé el nombre de refugio de Alfarcito, pero ningún fiscal ni psicólogo ubicaba el lugar. Tampoco salía en Google Maps. Entonces, desde Tilcara, comencé a subir los caminos de montaña y luego de 6 horas de ascenso y gracias a las indicaciones de las únicas 2 personas que me crucé en el camino encontré el lugar en donde comenzaron los abusos sexuales que sufrí en esa época. También gracias a una de estas personas que me encontré, me enteré de que este espacio sólo lo usa el denunciado, quien al día de hoy continúa trabajando con otras niñas, adolescentes, menores de edad", reveló.

La joven, tomó fotografías del lugar, para presentarlas como prueba de la existencia del mismo.

"Hago esta publicación en acuerdo con la fiscal que lleva mi causa, para que cualquier otra víctima de este sujeto en este lugar, pueda hablar y sanar este sufrimiento, esta oscuridad, este vacío que cargué tantos años, porque estoy segura de que no soy la única. Por protección judicial no puedo decir el nombre del denunciado, pero estoy segura de que esta foto les recordará algo a las otras posibles víctimas. Ahora que puedo hablar después de tantos años de silencio, quiero intentar reparar la angustia que me envolvió durante todo este tiempo y también que deje de abusar de otras niñas y adolescentes menores de edad. Insisto en que estoy segura de que hay más víctimas. Si vivís en Jujuy, o si viajaste con él, si esta foto te recuerda algo, no estás sola: podes comunicarte conmigo por privado y acompañar mi denuncia penal con tu testimonio".