"Despedirnos con una victoria en casa"

Leonardo Ferreyra es palabra autorizada para hablar de Gimnasia. Formado en la cantera desde la escuelita de fútbol, se consolidó hace rato en la primera división y es consciente de que se trató de una campaña para el olvido, sólo rescatándose que se evitó el descenso.

El experimentado defensor jujeño se retiró del estadio de Villa Dálmine con un sabor agridulce luego del empate 4 a 4 ante el local. "Nos vamos con una mezcla de bronca y alegría. Antes de jugarlo, el punto de visitante era válido. En ofensiva hicimos cosas interesantes pero no nos puede pasar que nos conviertan 4 goles", se lamentó quien fue el asistidor de Contín en el primer gol del "lobo" en Campana.

El lateral derecho admitió que el hecho de haber asegurado la permanencia antes del encuentro, cambió la forma de jugar frente al "viola": "Teníamos una mochila pesada que era jugar por el descenso y eso hace que no quieras fallar. No veníamos jugando con la destreza que los chicos están acostumbrados a dar. Nos liberamos y por eso se vieron muchos goles". En la última fecha del campeonato Gimnasia recibirá el sábado a las 16 a Agropecuario ya sin nada en juego. Sin embargo, Ferreyra aseguró que hay motivación para enfrentar al equipo de Carlos Casares: "Ahora queda un partido en el que nos jugamos muchas cosas, como el prestigio, renovaciones de contratos o buscar club. Lo que sea pero tenemos que defender la camiseta de Gimnasia para que queden los 3 puntos en Jujuy".

Por su parte, el delantero Ignacio Bailone explicó que en estos 3 partidos el equipo cambió notoriamente con la llegada del nuevo cuerpo técnico. "Lo que remarca el técnico es la intensidad. Lo veo como un cambio muy positivo. En el grupo cayó bien. No se venía trabajando de la mejor manera y todo cambio viene bien. Con el anterior técnico (Carlos Morales Santos) no veía la posibilidad de ser titular y cuando lo era, yo era el primer cambio. Ahora con el cambio de técnico me dio la confianza que necesitaba y espero seguir sumando goles. Lástima que no pudimos ganar todavía pero el cambio de actitud, sobre todo, es muy bueno".

Por otro lado, el atacante que anotó el 3-3 en Campana analizó el trámite del partido: "En el segundo tiempo nos desgastó a los dos equipos pero no se paró nunca, fue palo por palo, sólo nos faltó ganarlo para redondear un buen partido. Es verdad que el empate es justo porque lo pudimos ganar pero también lo pudimos perder en la última que pegó en el palo". El contrato de Bailone se vence el 30 de junio y la continuidad de el ex Quilmes, Instituto y Estudiantes de La Plata está por confirmarse según el propio jugador: "Si sigo es un veremos. Todavía no estuve en contacto con la dirigencia para ver cuáles son sus intenciones".