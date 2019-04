"Debemos tener voluntad de servicio y humildad"

Con un llamado a ser más solidarios y empáticos con el dolor ajeno el obispo César Daniel Fernández celebró ayer la Misa Crismal ante una importante cantidad de fieles de la Iglesia católica en el polideportivo del Colegio Del Salvador.

Hoy se cumplirá con el ritual del lavatorio de pies, símbolo de humildad y servicio. El obispo lo hará en la Catedral a las 20.

El obispo Fernández ofició la misa acompañado por todos los sacerdotes de la Diócesis de Jujuy y ante una importante cantidad de fieles que colmaron las instalaciones del Colegio Del Salvador. En esa oportunidad instó a los sacerdotes a seguir el modelo de Jesús de humildad, predisposición y servicio con el que sufre.

Durante la homilía, el obispo compartió con los sacerdotes reflexiones en las que los instó a generar más cercanía con la gente, "debemos hacernos cargo, ser más humildes y tener voluntad de servicio y estar en sintonía con los signos de los tiempos actuales".

MASIVA CONCURRENCIA / ACOMPAÑARON AL OBISPO TODOS LOS SACERDOTES DE LA DIÓCESIS Y LA COMUNIDAD.

Les pidió seguir el ejemplo de Jesús, y trabajar desde la solidaridad con las personas que necesitan consuelo.

"A los pastores nos toca la no fácil tarea de ayudar a los hombres a comprender el mensaje de humildad que dejó el misterio de Jesús de Nazaret, en el que los sacerdotes encontramos el origen y el modelo de nuestro ministerio. Jesús no se puso ni encima ni fuera de la humanidad sino que quiso compartir el todo, menos el pecado. Así fue un hombre más y compartió la vida de su pueblo", reflexionó.

Dijo que el ejemplo de servicio de Jesús que no buscó privilegios, ni comodidad debe ser imitado por los pastores y los fieles de la Iglesia. "Debemos pedir la gracia de ser una opción, no de poder, no de prestigio, ni de éxito sino de humildad y disponibilidad. No de individualismo, sino vivir cada vez más para los demás", explicó.

"No debemos tener indiferencia ante el problema de los hombres. No fuimos ungidos para distanciarnos de las personas sino para acercarnos a ellas. Como sacerdotes experimentamos cada vez más el desinterés por nuestras propuestas y por los valores que queremos propagar, pero tenemos que encontrar coraje para seguir predicando. El amor del pastor es el fruto de la gracia de nuestra ordenación para dedicarnos a tiempo completo al servicio de los hombres teniendo como referencia la figura del buen pastor. Nuestro pueblo tiene necesidad del amor de Cristo que hoy debe ser un consuelo", indicó antes de tomar la promesa de renovación de votos de todos los sacerdotes de la Diócesis.

Luego bendijo los santos óleos que serán usados por todas las parroquias en la imposición de los sacramentos del bautismo, la unción de los enfermos y la confirmación.