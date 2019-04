José Zakhour lanzó su candidatura a intendente

Con la presencia del titular del PJ provincial, Rubén Rivarola, se realizó en Libertador la apertura de la sede del partido, oportunidad en la que José Zakhour oficializó su candidatura a intendente municipal.

La mayoría de los oradores coincidieron en trabajar por la unidad del Partido Justicialista destacando que sólo de esa manera lograrán cambiar el rumbo del país y el de la provincia, convocaron a trabajar por el bienestar de la gente en salud, educación y sobre todo en lo económico que es lo que más están padeciendo las familias.

Gran cantidad de público participó del acto que contó además con la presencia de los diputados Pedro Belizán, Pablo Lavilla, Alfredo Gerry y diversas agrupaciones del PJ del Ramal jujeño.

El presidente del PJ, Rubén Rivarola, destacó que es el momento para que se unan los dirigentes, los trabajadores, los profesionales "porque este Gobierno no tiene piedad con nadie, quitándonos la fe y la esperanza de seguir adelante. La crisis económica la tienen todos, no importa si son radicales, peronistas o apolíticos, la gente no sabe qué hará a fin de mes, pagar la luz o comer, mandar los chicos al colegio o comer, por eso debemos convocar a todos sean peronistas o no, todos debemos trabajar para terminar con este Gobierno nefasto que golpea a los más humildes", enfatizó.

Las puertas abiertas a todos

Mencionó que desde el PJ se abrieron las puertas a todos, "el que quiera venir en hora buena y el que no es su problema, que no es un problema del justicialismo".

Les solicitó a los presentes que apoyen y acompañen a Zakhour quien deberá abrir las puertas de su sede, tal como las abrió el Partido Justicialista, que deberá trabajar por todos sin importar banderías políticas porque esta lucha es de todos.

Rivarola afirmó que la unión es la única alternativa de poder lograr que el Partido Justicialista vuelva a ser gobierno para trabajar por los más necesitados, por los trabajadores, "no hay otra forma de ganarle a este Gobierno, la lucha es de todos y debemos estar unidos, trabajando incansablemente por aquella gente que hoy necesita de un Gobierno que los contenga y los acompañe, brindándoles oportunidades de progreso a través del trabajo, y sin hacerlos padecer tanto".

Por último, se dirigió a Zakhour diciéndole que tiene la gran responsabilidad de convocar a la unión del justicialismo en Libertador.

Cambiar el rumbo

Por su parte, el candidato a intendente José Zakhour agradeció la presencia del presidente del partido Rubén Rivarola, de los diputados justicialistas, agrupaciones del PJ y de referentes de otras localidades por acompañarlo en el desafío de cambiarle el rumbo a un Libertador General San Martín con proyectos que redunden en beneficios para su gente.

“Muy buen proyecto"

“Queremos recuperar el gobierno municipal, provincial y nacional, estamos trabajando para ello, la unión de todos nos permitirá lograrlo, con la apertura de nuestra sede pretendemos brindar el espacio necesario para aquellos hombres y mujeres que quieran sumarse y lograr cambiar este momento de crisis que atravesamos, juntos podemos lograrlo”, enfatizó.

“El proyecto que tenemos para Libertador es muy bueno pero necesitamos trabajar para lograrlo, el intendente municipal no atiende, no dice nada a nadie”, expresó.

Mencionó algunos proyectos que elaboraron para mejorar la calidad de vida de la gente, entre ellos un nuevo cementerio, arreglos de calles, nuevas viviendas, nuevas pavimentaciones a través de los Centros Vecinales, entre otros.

Dirigiéndose al titular del PJ manifestó que hay ideas y muchas ganas de trabajar por los barrios, la salud y la educación.

“Ya se siente el triunfo”, resaltó a los presentes.