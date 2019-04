"Si están en desacuerdo, deberían renunciar e irse"

Los dirigentes y diputados provinciales del Partido Justicialista Pedro Belizán y Luis Cabana, ambos dirigentes gremiales de Luz y Fuerza y de Upcn, tuvieron durísimas reflexiones frente a los afiliados y dirigentes peronistas que critican la conducción del Partido Justicialista y les reclamaron "coherencia, o que renuncien ellos".

Belizán se refirió concretamente a declaraciones del diputado provincial Juan Cardozo, quien manifestó que disiente con el presidente del partido Rubén Rivarola. "Cardozo debería tener un acto de conciencia. Acusa a nuestro presidente con el argumento de que no critica al actual gobernador. Es mentira. Yo vivo escuchando sus críticas por los tarifazos, sus peleas por la producción de Jujuy, el tabaco, el azúcar, la minería, las pymes. Y me pregunto, las supuestas críticas de Cardozo, que no escucho con la misma frecuencia, ¿para qué han servido? ¿Logró bajar las tasas de interés, o el dólar, o acomodar las tarifas o la presión de la Afip? Qué fácil es hacerse el ofendido mientras se trabaja en contra del partido, con el único objetivo de echarle la culpa a alguien de los resultados electorales, sean cuales sean".

LUIS CABANA

A su vez, el diputado Cabana agregó que "mientras tanto hoy Cardozo y sus secuaces se asocian con quienes hasta hace pocos días eran importantísimos socios de Gerardo Morales y de Macri. ¿Qué pasó? ¿De golpe se dieron cuenta que Cambiemos, el macrismo y sus socios eran mala compañía? ¿Se convencieron de que sus políticas son antiobreras, antiestudiantiles y antipopulares?".

"Que renuncien ellos"

En otro momento de la charla con la prensa el legislador Luis Cabana fue más allá. "El compañero Cardozo y el otro dirigente que vi muy suelto de cuerpo pidiendo renuncias en el Partido Justicialista, don Luis de la Zerda, deberían renunciar ellos. Cardozo a la presidencia del Bloque Justicialista, cargo que le quedó enorme, porque además hoy ya se fue a trabajar en otro partido y también De la Zerda. Los dos deberían renunciar al PJ, creo que a pesar de todo lo que le deben al partido, yo no los vi muy seguido pateando los barrios, caminando por el barro como veo al presidente del PJ. Son de la unidad básica de los cafés de la calle Belgrano. Deberían irse y afiliarse a los partidos de sus nuevos socios del massismo. Al menos éstos son coherentes y siempre jugaron desde afuera. Me sentaré a mirar cuántos miles de peronistas siguen a Cardozo y De la Zerda para evaluar cuál es el enorme caudal de afiliados y simpatizantes que suponen que representan".

Finalmente, Pedro Belizán exigió a "los que se quieran ir, como todos aquellos que no se sientan contenidos, que lo hagan de frente. Si esa es la unidad que pregonan, han equivocado el camino. Incluido el actual vicepresidente del PJ, el senador Guillermo Snopek, por cuyo apellido yo siento un gran respeto, me parece más que él mismo. Lo más sano y lo honorable, es irse. Yo, personalmente les desearía suerte, en vez de insultar y menoscabar a los compañeros como hacen ellos", finalizó.