Tres estrellas de la NBA le dicen NO a Space Jam 2

Los fanáticos de Space Jam, la popular película que protagonizaron Michael Jordan y Bugs Bunny, celebraron cuando en septiembre de 2018 se confirmó la realización de la segunda película de la saga, con LeBron James como protagonista. Los planes iniciales contemplaban que las grabaciones empiecen en los próximos meses, pero un gran inconveniente podría retrasarlos.

La primera película de la saga, además del rol estelar de Michael Jordan, contó con la participación de otras estrellas de ese tiempo, como Larry Johnson, Patrick Ewing y Charles Barkley.



La producción del filme busca lo mismo para esta nueva edición, pero está encontrando fuertes negativas en las máximas estrellas de la NBA. Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden y Giannis Antetokounmpo rechazaron la oferta para participar.

Por el lado del dúo estelar de los Golden State Warriors, Curry no puede participar por ser imagen de una marca deportiva distinta a la que auspicia la película. Durant si utiliza esa marca, pero se negó porque realizará una serie autobiográfica.



Harden, máximo anotador de la NBA, tampoco puede participar por motivos publicitarios. Por último, Antetokounmpo argumentó sobre su negativa: "No me gusta ser Hollywood. No me gusta el drama extra. Yo voy a tratar de ser yo".